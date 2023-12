Arbeitslosenquote bleibt bei 3,6 Prozent

9269 Personen waren im November in Ostwürttemberg arbeitslos gemeldet. Das sind 63 Personen mehr als im Vormonat. Der marginal leichte Zuwachs an Arbeitslosen schlägt sich jedoch nicht in der Arbeitslosenquote nieder. Ostwürttemberg verzeichnet weiterhin eine Quote von 3,6 Prozent und liegt damit nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt von 3,9 Prozent. Das teilt die Arbeitsagentur mit.

„Der Arbeitsmarkt in der Region Ostwürttemberg zeigt sich auch im November robust, was in den aktuell weltpolitischen und wirtschaftlichen Zeiten nicht selbstverständlich ist.“, so Udo Stohrer, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Aalen. „Personal - vor allem qualifizierte Fachkräfte - wird nach wie vor händeringend gesucht, so Stohrer. Für Arbeitssuchende ohne Berufsausbildung oder Langzeitarbeitslose werde es aber zunehmend schwierig, eine nachhaltige Beschäftigung aufzunehmen. Wichtiger denn je ist eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Gegenüber dem Vorjahresmonat November 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen um 962 und damit 11,6 Prozent gestiegen. Im November haben 697 Menschen aus der Arbeitslosigkeit her-aus eine Erwerbstätigkeit aufgenommen und 1009 Menschen haben sich im Anschluss an eine Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet.

Nach Personengruppen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg recht unterschiedlich. Während die Zahl der arbeitslosen Ausländer mit einem Gesamtbestand von 35,8 Prozent auf 3320 Personen im November angestiegen ist, konnten die anderen Personengruppen von der aktuellen Arbeitsmarktsituation profitieren. Den stärksten Rückgang hatte die Personengruppe der unter 25-Jährigen zu verzeichnen, heißt es weiter.

In der Agentur für Arbeit Aalen mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim, werden 4453 arbeitslose Personen betreut. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 64 Personen mehr. Demgegenüber werden 4816 arbeitslose Personen vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter im Ostalbkreis betreut, was einen Anteil von 51,9 Prozent an allen Arbeitslosen ausmacht.

Mit 620 neu gemeldeten Arbeitsstellen wurden insgesamt 0,6 Prozent mehr neue Stellen gemeldet als noch im Oktober. Die Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit und der Jobcenter konnten damit im Berichtsmonat auf 4388 Arbeitsangebote für ihre Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten zurückgreifen, teilt die Arbeitsagentur weiter mit.