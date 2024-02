Aalen

Arbeitsagentur Aalen lädt zu Infoveranstaltung über Kita-Einstieg

Aalen / Lesedauer: 1 min

Die Agentur für Arbeit Aalen bietet am Mittwoch, 28. Februar, von 16 bis 17 Uhr eine kostenlose Onlineveranstaltung zum Thema „Direkteinstieg Kita“ für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Region an.