Arbeiten am Mahnmal–Turm laufen auf Hochtouren

Die Arbeiten am Mahnmal–Turm sind in vollem Gange. Seit Ende vergangenen Jahres ist das Wahrzeichen auf der Schillerhöhe eingezäunt, weil sich an der östlichen Seite Natursteine durch eine Senkung gelöst haben. Da bei den Arbeiten festgestellt wurde, dass nicht nur ein, sondern zwei Pfeiler erneuert werden müssen, schlage die Baumaßnahme mit höheren Kosten zu Buche, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“.

„Wie lange ist der Mahnmal–Turm denn noch eingerüstet?“, fragen sich einige Spaziergänger, die auf der Schillerhöhe ihre Runden drehen. Bereits seit dem Volkstrauertag im vergangenen Jahr ist dieser mit einem Zaun abgesperrt. Lange Zeit schien hier nichts voranzugehen. Das hat sich jetzt geändert. Nach Untersuchungen des Schadens von Statikern, Geologen und dem Aalener Bauunternehmen AWUS haben die Arbeiten hier begonnen.

In deren Zuge habe sich herausgestellt, dass alle Fundamente des Anbaus bis auf 2,20 Meter Tiefe neu gegründet werden müssen, einschließlich beider Natursteinpfeiler. Des Weiteren werde die Fläche um den Turm mit wasserdurchlässigen Drän–Steinen gepflastert, durch die das Regenwasser sickern kann, um somit eine Austrocknung des Erdreichs zu verhindern, sagt Haisch. Die Kosten für die Bauarbeiten werden sich auf rund 130.000 Euro brutto belaufen und die Gesamtkosten einschließlich der Honorare für Geologen und Statiker auf rund 150.000 Euro.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 22. September fertigstellt sein, sagt Haisch. Der 30 Meter hohe Turm kann dann allerdings aus Sicherheitsgründen und wegen möglichen Vandalismusschäden nur noch in Begleitung von Aufsichtspersonal bestiegen werden. Nach Ende der Sanierungsmaßnahmen, in deren Zuge mittlerweile auch die Graffitis entfernt wurden, mit denen Unbekannte Ende März erneut den Turm besudelt haben, wird dann allerdings wieder jeden Abend um 19.45 Uhr die Glocke läuten.

Diese Tradition haben viele Aalener in den vergangenen Monaten vermisst. Ältere Bürger erinnern sich bei dem Läuten an ihre Kindheit. Denn damit wurde quasi als Zapfenstreich akustisch das Signal eingeläutet, nach Hause zu gehen. Für die meisten damit verbunden ist allerdings das Gedenken an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Die Idee für die Architektur des Mahnmals samt Glocke stammt von dem Stadtbaumeister Professor Emil Leo, der im Jahr 1953 von dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Karl Schübel damit beauftragt wurde. „Inspirieren ließ sich Leo bei einer sommerlichen Fahrt über die Alpen von der Gefallenenglocke in Rovereto (Trentino), deren Läuten täglich an die Toten des Ersten Weltkriegs erinnert“, schreibt der Stadtarchivar Georg Wendt im Aalener Jahrbuch.

Von seiner Idee eines 30 Meter hohen Gedenk– und Aussichtsturms, in dem eine Glocke untergebracht wird, die jeden Abend um 19.45 Uhr läutet, seien die Gemeinderäte begeistert gewesen. Sie hätten allerdings darauf gedrängt, dass die 2,5 Tonnen schwere und auf ein tiefes C gestimmte Glocke mit folgender Botschaft versehen wird: „ Den Opfern zum Dank, den Hinterbliebenen zum Trost, den Lebenden zur Mahnung für den Frieden“. Wichtig sei es den Räten auch gewesen, in das Gedenken nicht nur die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs einzubeziehen, sondern auch Angehörige, die nach dem Krieg nach Aalen gekommen waren; „also vor allem die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten“, schreibt Wendt.

Nach sechs Monaten Bauzeit wurde der Mahnmal–Turm zum Volkstrauertag 1954 eingeweiht. Die damalige Erinnerungskultur habe nur deutsche Opfer einbezogen. Dies hat sich seit den 1970er–Jahren geändert. Jedes Jahr wird beim Volkstrauertag am Mahnmal mit Kranzniederlegungen an alle Verfolgten und Ermordeten gedacht, so etwa im vergangenen Jahr an die Opfer des Ukraine–Kriegs.