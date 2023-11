Bereits zum zweiten Mal gehen die Apotheker im Ost-albkreis auf die Barrikaden. Nach ihrem Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung am 14. Juni, machen sie ihrem Ärger am Mittwoch, 22. November, erneut Luft. Dieses Mal nicht vor Ort, sondern in der Landeshauptstadt Stuttgart, wo um 12 Uhr eine Demonstration auf dem Schlossplatz stattfindet. Deshalb bleiben mehrere Apotheken an diesem Tag geschlossen. Die Arzneimittelversorgung bleibt über Notdienst-Apotheken aufrechterhalten.

Wie viele Apotheker sich im Ostalbkreis an der Protestveranstaltung beteiligen, kann Carina Groeneveld, Inhaberin der Marien-Apotheke in Unterkochen, der Volkmarsberg-Apotheke in Oberkochen und der Apotheke B29 in Schwäbisch Gmünd, derzeit noch nicht sagen.

Nach dem Streikaufruf des Apothekerverbands (ABDA), an der Aktion teilzunehmen, habe sie eine Rundmail an ihre Kollegen geschickt. Laut Rückmeldung mitmachen würden auf jeden Fall Michaela Hroß, Inhaberin der Apotheke am Braunenberg in Wasseralfingen, Marion Schramm, Inhaberin der Kochertal-Apotheke in Oberkochen und Angela Banik, Inhaberin der Schloss-Apotheke in Essingen. Groeneveld ist sich auch sicher, dass Dorothee Salzer-Korkut, Inhaberin der Aalener Stern-Apotheke, und Andrea Benz, Inhaberin der Hofherrn-Apotheke und der Aala-Apotheke, an der Kundgebung in Stuttgart teilnehmen werden. Überdies stünden die Apotheker in Ellwangen und Crailsheim geschlossen hinter dem Protest, an dem sich auch ein Großteil der Apotheken in Schwäbisch Gmünd beteiligen werde. Sie selbst lasse ihre Apotheken in Oberkochen und Schwäbisch Gmünd geschlossen. Die Marien-Apotheke in Unterkochen bleibe indes für die Notversorgung geöffnet.

Mit dem Protest wollen die Apotheker unter anderem auf Lieferengpässe, eine ausufernde Bürokratie und fehlende Honoraranpassungen seit fast 20 Jahren aufmerksam machen. Bereits im Juni haben sie sich an einem bundesweiten Protesttag beteiligt und gegen die sich zuspitzende Situation bei der Arzneimittelversorgung und der Vergütungssituation protestiert, indem sie unter anderem über den Aalener Wochenmarkt gezogen sind. Hier machten sie auch deutlich, dass das Sterben der Apotheken unter den Rahmenbedingungen der Politik weitergeht.