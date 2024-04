Anwohnerin ärgert sich über Müllsünder

Illegale Müllablagerungen sind in Aalen ein Dauerbrenner. Vor allem in der Turnstraße zum Eingang des Theodor-Heuss-Gymnasiums werden jede Woche ein bis zwei Tragetaschen Müll abgestellt, ärgert sich eine Leserin der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Sie fordert von der Stadt, diese Stelle mit einer Kamera zu überwachen, um den Täter oder die Täter zu identifizieren.

„Seit mindestens vier Jahren geht das schon so“, sagt die Aalenerin, die in unmittelbarer Nähe wohnt und auch mit ihren Hunden regelmäßig an dem Aalener Gymnasium vorbeiläuft. Hoch gerechnet würde hier im Monat locker eine Mülltonne zusammenkommen. Jede Woche melde sie diese illegalen Müllablagerungen über die GeoApp an die Stadt Aalen. Würde sie das nicht tun, würde sich hier der Müll türmen. Ganz zur Freude der am Kocher lebenden Ratten. Nicht nur in Müllbeuteln werde hier der Unrat entsorgt, sondern auch und vor allem in gekauften Tragetaschen von Discountern oder Kühltaschen. Vor nicht allzu langer Zeit sei der ganze Inhalt über den ganzen Rad- und Gehweg verstreut gewesen.

Müllsheriffs sind erfolglos

An der von der Anwohnerin genannten Örtlichkeit sei in diesem Jahr bereits elf Mal ermittelt worden, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Bislang leider ohne Erfolg. Die Stadtreinigung sei dort regelmäßig unterwegs, um wilden Müll zu entsorgen. Vorher würden die beiden Müllsheriffs diesen unter die Lupe nehmen, um mögliche Hinweise auf den Müllsünder zu finden.

Eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum sei nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich, das wiederholte unerlaubte Ablegen von Müll sei kein Grund, um eine solche anzuordnen, hierfür seien zum Schutz der Persönlichkeitsrechte hohe Hürden zu überwinden, sagt Haisch. Eine Ordnungswidrigkeit sei dafür nicht ausreichend.