Anwohnern in der Ludwigstraße platzt der Kragen. Und das bereits seit längerer Zeit. Sie ärgern sich über Autofahrer, die hier im absoluten Halteverbot parken. Mehrmals habe ein Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ das Ordnungsamt der Stadt Aalen auf diesen Missstand hingewiesen. Eine Antwort auf seine Beschwerden habe er nie erhalten und auch sonst sei hier nichts passiert.

„Ich bin sauer“, sagt der Anwohner in der Ludwigstraße. Jeden Tag ärgere er sich darüber, dass vor allem Studenten der Hochschule illegalerweise auf der von der Hochschule aus gesehenen rechten Seite parken würden. Das Parkverbot werde einfach missachtet. Überdies würde durch das illegale Parken die dortige Engstelle blockiert. Zwei Autos könnten hier nicht aneinander vorbeifahren. Nicht selten habe er deshalb zurückfahren müssen, um den Gegenverkehr durchzulassen. Es sei ein Wunder, dass es hier noch nicht zu einem Unfall gekommen sei. Jeden Tag herrsche hier das reinste Chaos und die Stadt sehe trotz Beschwerden einfach zu.

Das Problem in der Ludwigstraße sei der Stadt bekannt, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen. Deshalb würden hier Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes je nach Dienstplan und personeller Kapazitäten bis zu zwei Mal in der Woche kontrollieren. Sowohl im absoluten Halteverbot als auch an den Streifen, die nur von Anwohnern mit Parkausweis oder nur begrenzt für die Dauer von zwei Stunden genutzt werden dürfen. Regelmäßig würden in diesem Bereich mehrere Verwarnungen ausgestellt, die sich in einem Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro bewegen, sagt Karin Haisch. Insgesamt seien im vergangenen Jahr rund 360 Verwarnungen ausgesprochen worden.