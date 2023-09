Der Kombi–Lösung für die Kliniken Ostalb noch eine Chance geben: Das wollen die Vertreter der Stadt Aalen um Oberbürgermeister Frederick Brütting. Deshalb hat die SPD–Kreistagsfraktion bei Landrat Dr. Joachim Bläse einen Antrag zur Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken Ostalb gestellt. Bei der Sitzung am Montag, 18. September, solle die Kombi–Lösung für die Kliniken genauer vorgestellt werden dürfen. Jetzt hat Landrat Bläse geantwortet.

Er werde die Verwaltungsratsmitglieder über den Antrag am 18. September in der Sitzung abstimmen lassen, lässt Bläse wissen. Bei Zustimmung des Gremiums könne Oberbürgermeister Frederick Brütting oder ein Vertreter der Stadt Aalen die Ausführungen machen. „Eine anschließende Aussprache und Diskussion ist allerdings nicht vorgesehen“, so die Mitteilung aus dem Landratsamt.

In der Verwaltungsratssitzung der Kliniken Ostalb steht der Punkt „Standortauswahlverfahren — Vorstellung der Ergebnisse der Bewertung alt versus neu und weiteres Vorgehen zur Grundstücksauswahl“ auf der Tagesordnung. Laut Antrag soll den Vertretern der Stadt Aalen hier die Möglichkeit gegeben werden, die notwendigen Ausführungen zur Kombi–Lösung zu machen.