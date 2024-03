Markus Pflanz und der VfR Aalen sind in 2024 noch ohne Pflichtspielniederlage. Mit dem 0:0 gegen Spitzenreiter Kickers schraubte der Club von der Ostalb sein Punktekonto auf 31 Punkte aus 24 Spielen. Das bedeutet den zwölften Platz. „Wir haben noch überhaupt nichts erreicht. Wir haben nur fünf Punkte geholt und es waren neun möglich. Das ist doch noch kein großer Erfolg“, sagt Coach Pflanz daher klar und deutlich. An diesem Samstag wartet um 14 Uhr die TSG Balingen auf den VfR aus Aalen.

Vergangenheit spielt für Pflanz keine Rolle

Es ist nicht gerade der Lieblingsgegner, sondern eher einer, der dem VfR Aalen in der Vergangenheit nicht besonders viel Freude bereitet hat. „Das ist mir völlig egal, was in der Vergangenheit war. Das interessiert mich gar nicht.“ Freilich hat sich das Bild der Balinger auch gewandelt. Die TSG hat bekanntlich den Trainer gewechselt und steckt auf dem 16. Tabellenplatz mittendrin im harten Abstiegskampf. „Ich glaube, dass Balingen sich unter dem neuen Trainer weiterentwickelt hat. Zumindest was das Spielerische angeht.“ Daher werde es ein sehr interessantes Spiel, bei dem zwei unterschiedliche Philosophien aufeinandertreffen: Ballbesitz (TSG) trifft auf Pressing und schnelles Umschalten (VfR).

VfR muss sich nicht verstecken

„Die vergangenen drei Spiele haben gezeigt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen.“ Das hat auch das Spiel zuletzt gegen die Kickers gezeigt. „Wir waren meiner Meinung nach, die etwas dominantere Mannschaft.“ Natürlich hat die Mannschaft nach zwei Spielen ohne Gegentor und dem Last-Minute-Sieg über Steinbach wieder Selbstvertrauen gesammelt. „Wir müssen immer an unsere Leistungsgrenze gehen. Das ist die Grundvoraussetzung.“

Kraus und Meien fehlen

Das wird Johannes Kraus an diesem Samstag nicht schaffen. Er hat sich unter der Woche eine „leichte Gehirnerschütterung“ zugezogen und wird fehlen. Ebenfalls keine Option wird Vico Meien sein, der sich gegen die Stuttgarter Kickers eine Gelb-Rote-Karte abgeholt hat. „Es gibt mehrere Kandidaten und die haben auch alle sehr gut trainiert.“ Daher habe er auch keinerlei Bedenken, wer spielt. „Sie trainieren alle gut.“ Gute Nachrichten, die gab es zuletzt in Sachen Personal. Alessandro Abruscia hat am Donnerstag seinen Vertrag in Aalen um zwei Jahre verlängert. „Das hat mich sehr gefreut. Er ist natürlich mit all seiner Erfahrung ein wichtiger Spieler für uns, ist flexibel einsetzbar und er ist auch abseits des Platzes ein Profi durch und durch.“