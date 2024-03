Angelo Colletti und die Nachspielzeit: Das passt!

In der Kreisliga A II hat Spitzenreiter TSV Hüttlingen erneut Punkte liegen lassen. Beim FC Röhlingen spielte das Team von Trainer Jürgen Roder 1:1. Der FC Ellwangen ist nach einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Adelmannsfelden neuer Tabellenzweiter.

FC Röhlingen - TSV Hüttlingen 1:1 (1:0). Tore: Junker (30.), 1:1 Freimuth (49.). Der FC Röhlingen nahm in der ersten Hälfte das Spiel von Anfang an in die Hand und erarbeitete sich die verdiente Halbzeitführung. Vom TSV kam in der ersten Hälfte nicht viel. Der Spitzenreite rkam gut aus der Kabine und erzielte den zwischenzeitlich nicht unverdienten Ausgleichstreffer. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Es blieb beim 1:1.

FC Ellwangen - TSV Adelmannsfelden 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Schubert (17.), 1:1 Helwer (57.), 2:1 Etudaiye (85.). Der FC Ellwangen zeigte sich spielbestimmend und ging nach einem schönen Spielzug in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause stand Adelmannsfelden besser und war präsenter. Nach 57 Minuten konnten die Gäste ausgleichen. Ellwangen kämpfte sich als Mannschaft zurück und gewann durch ein Traumtor die Partie.

TV Bopfingen - SC Unterschneidheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Joas (36.), 1:1 Homoki (90.+3). Es war ein hart umkämpftes Spiel, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Beim Stande von 0:1 hatte der TV Bopfingen direkt nach der Pause einen Elfmeter verschossen. Durch eine kämpferisch starke Leistung kam der TVB in der Nachspielzeit aber noch zum Ausgleich.

SV Pfahlheim - FSV Zöbingen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Wohlfrom (35.), 2:0 Baumann (42.), 2:1 Kohnle (48.), 3:1 Eigentor Thum (58.), 4:1 Baumann (88.). Res.: 0:2. Es war ein verdienter Sieg für den SV Pfahlheim, der über 90 Minuten kämfperisch besser war.

SV Kerkingen - SSV Aalen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Krisch (50.). Der SV Kerkingen ging verdient als Sieger vom Platz. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte der Sieg noch höher ausfallen können.

SV Jagstzell - Union Wasseralfingen 3:3 (1:2). 1:0 Ziegler (12.), 1:1 Eigentor Runge (25.), 1:2 A. Colletti (45.+5), 2:2 Wunder (47.), 3:2 Arama (85.), 3:3 A. Colletti (90.+6). Die Hausherren gingen in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause konnte Wasseralfingen das Spiel aber drehen. In der zweiten Halbzeit bewies der SV Jagstzell Moral und erzielte zwei Tore zur 3:2-Führung. Doch das letzte Wort hatte Angelo Colletti, der tief in der Nachspielzeit zum 3:3 traf.

TSG Abtsgmünd - SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Bosch (14.), 1:1 Frank (38.), 2:1 Grupp (46.), 2:2 Streinz (68.), 3:2 Schmid (84.), 3:3 Rau (87.). Spielbericht nicht gemeldet.

TSV Westhausen - SV Elchingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Frei (13.), 2:0, 3:0 Massopust (46. und 87.). In einer lang umkämpften Partie, konnten die Hausherren früh in Führung gehen. Westhausen verwaltete clever und nutze die erste Chance zum Ausbau der Führung nach Wiederanpfiff. Um die Spannung aus der Partie zu nehmen, erzielte der TSV kurz vor Schluss den 3:0-Endstand. Alles in allem ein angenehmer Sonntag, durch eine fehlerfreie Leistung des Unparteiischen.

