Andreas Holdenried löst Georg Ruf ab

Georg Ruf hat die Genossenschaft Kreisbau Ostalb nach Erreichen der satzungsgemäßen Altersgrenze verlassen. Die Kreisbau Ostalb begrüßt deshalb Andreas Holdenried aus Oberkochen als neuen nebenamtlichen Vorstand.

Georg Ruf blickt auf viele Meilensteine bei der Kreisbau Ostalb zurück. Nach 23 Jahren als Aufsichtsratsmitglied prägte er anschließend als hauptamtlicher Vorstand die Entwicklung der Genossenschaft über mehr als zehn Jahre. Im September 2021 erfolgte dann der Wechsel in die nebenamtliche Vorstandsfunktion, in der er weitere vier Jahre tätig war. Die Kreisbau bedankt sich ganz herzlich bei Georg Ruf für sein Engagement und das Vertrauen in die Kreisbau Ostalb und wünscht ihm alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt.

Andreas Holdenried war seither Mitglied des Aufsichtsrats und ist nun mit der Bestellung in den Vorstand aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die Kreisbau Ostalb wünscht ihm viel Freude und alles Gute bei seiner neuen Position als nebenamtlicher Vorstand.