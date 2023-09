An den Reichsstädter Tagen kann am Sonntag geshoppt werden

Zum zweiten Mal in diesem Jahr öffnen die Aalener Betriebe ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag am 10. September. Von 13 bis 18 Uhr laden die Geschäfte zum Bummeln, Einkaufen und Genießen ein und präsentieren dabei die neusten Herbst– und Wintertrends.

Ein buntes Programm erwartet alle Besucherinnen und Besucher am letzten Ferienwochenende, wenn die Reichsstädter Tage in der Aalener City veranstaltet werden. Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September, ist in der Innenstadt ein Bühnenprogramm mit Livebands und Vorführungen geboten. Zudem öffnen die Aalener Betriebe am Sonntag, 10. September, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden zum Einkaufen am verkaufsoffenen Sonntag ein.

„Die Geschäfte präsentieren dabei ihre neuesten Herbst– und Winterkollektionen und stellen die aktuellen Trends vor“, berichtet Citymanager Reinhard Skusa. „Der verkaufsoffene Sonntag ist der Startschuss für die Herbst–Saison. Wir sind gut vorbereitet und haben durch die zusätzliche Öffnungszeit am Sonntag viel Zeit für unsere Kunden“, betont ACA Vorsitzender Josef Funk.

In zahlreichen Betrieben finden anlässlich des Festwochenendes spezielle Aktionen statt. Bei Juwelier Schön in der Mittelbachstraße wird beispielsweise der neue Trend der permanenten Armbänder vorgestellt, die am Samstag und Sonntag zum Vorzugspreis angeboten werden. „Dabei handelt es sich um feine Armbänder aus Edelstahl, die direkt am Handgelenk verschweißt werden. Somit wird die Größe individuell angepasst und es gibt keinen Verschluss, der im Alltag stört“, erklärt die Geschäftsinhaberin Laura Schön.

Die Tourist–Information hat am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bietet das gewohnte Sortiment an.

Bei Modepark Röther erhalten alle Kundenkarten–Inhaber einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf Outdoor–Jacken. „Unsere Innenstadt hat so vieles zu bieten, und an diesem Wochenende ganz besonders“, freut sich Citymanager Reinhard Skusa.