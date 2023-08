Amtsschimmel: „Bubu“ ist beim Stadtfest raus

„Und wieder einmal hat die Bürokratie zugeschlagen“, sagt der Inhaber des Geschäfts „Vom Fass“, Robert Brenner, der den meisten Aalenern unter seinem Spitznamen „Bubu“ bekannt ist. Seit 1994 ist er mit seinem Stand vor seinem Geschäft in der Mittelbachstraße ein fester Bestandteil der Reichsstädter Tage. Nachdem ihm die Stadt Aalen jetzt allerdings Prügel vor die Füße geworfen habe, habe er beschlossen, in diesem Jahr nicht beim größten Stadtfest der Region dabei zu sein.

Am zweiten Septemberwochenende finden in Aalen die Reichsstädter Tage statt. In diesem Jahr womöglich ohne Robert Brenner, der heuer — abzüglich der zweijährigen Corona–Pause — hier sein 30–jähriges Bestehen gefeiert hätte. Ebenso lang gibt es sein Geschäft in der Mittelbachstraße, dass beim Stadtfest immer ein großer Anziehungspunkt gewesen ist. Weil die Stadt Aalen sein Traversensystem, bestehend aus Gestänge und Überdachung, als zusätzliche Fläche berechnen möchte, weigert er sich in diesem Jahr, an den Reichsstädter Tagen mitzumachen.

Die Nachricht der Stadt Aalen, dass er in diesem Jahr anstatt der üblichen Fläche von sechs auf drei Metern (so groß ist die Bar im Außenbereich des Geschäfts) wegen seiner Überdachung eine höhere Standgebühr zahlen muss, sieht Brenner nicht ein. Die Überdachung sei kein Festzelt und biete auch nicht mehr Fläche. Einzig und allein trage sie zum Schutz der Besucher vor Wind und Regen bei.

„Warum die Stadt Aalen jetzt nach vielen Jahren daherkommt und mir zusätzliche Kosten aufbürdet, leuchtet mir nicht ein“, sagt Robert Brenner. Für alle Bühnen in der Stadt würden drumherum Traversensysteme aufgebaut, für die die Bürger aufkommen müssten. „Ich bezahle hingegen alles aus eigener Tasche und soll jetzt dafür zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Das sehe ich nicht ein.“

Bereits im Jahr 2016 ging Robert Brenner auf die Barrikaden. Hintergrund waren die verschärften Sicherheitsvorschriften der Stadt Aalen. Wegen Freihaltung der Feuergasse hätte er damals seinen Stand vor die Buchhandlung Osiander verlegen sollen. In dieser Hinsicht habe die Stadt jedoch eingelenkt. Ein solches Einlenken erhofft er sich auch jetzt mit Blick auf die höhere Standgebühr. Andernfalls sei er an den Reichsstädter Tagen nicht mit dabei.