Amt für Soziales, Jugend und Familie veranstaltet Adventstreff

Das Amt für Soziales, Jugend und Familie der Stadt Aalen veranstaltete Anfang Dezember einen weihnachtlichen Adventstreff für Aalener, ausdrücklich auch für Menschen in besonderen Lebenslagen. Etwa 30 Personen folgten der Einladung des Sozialdienstes der Stadt Aalen und trafen sich in der Begegnungsstätte Bürgerspital, um Kaffee und Kuchen zu genießen, sich Weihnachtslieder zu wünschen und zu singen. Die Klavierbegleitung wurde durch eine ehrenamtliche Helferin übernommen. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann las zudem eine Adventsgeschichte vor mit dem schönen Fazit „Wer nicht träumt, lebt nicht mehr.“ Anschließend besuchten alle gemeinsam den Weihnachtsmarkt in der Aalener Innenstadt und genossen leckeres warmes Essen und Früchtepunsch.

