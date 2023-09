(möc) — Bei diesem Sommerwetter hat Florian Friedel, der Geschäftsführer des Modehauses Saturn am Spritzenhausplatz, gar nichts anderes erwartet: „Das Stadtfest steht im Vordergrund und der verkaufsoffene Sonntag an zweiter Stelle.“

Von 13 bis 18 Uhr konnten sich am Sonntag die Menschen nicht nur an den Ständen, sondern auch in den Geschäften der Innenstadt umschauen. Sie taten das, wie Florian Friedel es vorausgesehen hat: „Die Stimmung ist sehr gut, und es sind Kunden dabei, die etwas entdecken und kaufen“, erklärte er am späteren Sonntagnachmittag. Andere sondierten vor, um sich mit der neuen Herbstware möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt einzudecken.

Sein Eindruck von den diesjährigen Reichsstädter Tagen ist ein sehr guter: „Am Samstag und Sonntag sind so viele Menschen wie noch nie unterwegs gewesen.“ Dass bei diesen warmen Temperaturen nicht so viele den Weg in die Geschäfte fänden, sei nicht überraschend. „Wir sind deshalb nicht enttäuscht.“ Im Gegenteil: Alle hätten ein Lächeln im Gesicht.