Am kommenden Samstag ist es wieder so weit: Das Double–A-Festival wird durch ein breites Line–up zum Magneten für die Aalener Jugend. Mit dem Double A–Festival wurde eine attraktive Plattform etabliert, um junge Menschen in Aalen zusammenzubringen, in ihrer Entwicklung zu fördern und zu inspirieren. Auf dem Gelände der ehemaligen Bohlschule wird einiges geboten. Bei einem Pressegespräch im Haus der Jugend informierten die Veranstalter über die Besonderheiten der neunten Ausgabe des beliebten Events.

„Die Pandemie hat den Blick geschärft, wie wichtig gerade für junge Menschen der soziale Austausch ist, um die Gelegenheit zu bekommen, die eigenen Anliegen auszudrücken und zu teilen“, sagt die Vorsitzende des Vereins Double–A, Sarah Sperfeldt. Der Verein Double–A sei 2010 vom derzeitigen Oberbürgermeister Frederick Brütting, der auch Schirmherr des Festivals ist, gegründet worden. Das Festival werde unterstützt von der Partnerschaft für Demokratie und somit gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, so Sperfeldt. Man wolle die Begegnung mit gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Akteuren aus der Region ermöglichen — in einer offenen und ungezwungenen Atmosphäre. Sie betont: „Uns ist es wichtig zu zeigen, wie vielfältig, bunt und offen Aalen ist.“

Das Festival beginnt bereits um 11 Uhr mit unterschiedlichen Workshops. Dankbar sei das Double–A-Team dafür, viele junge Akteure wieder mit im Boot zu haben. Und so werden auch die jungen Mitglieder unterschiedlicher Parteien vor Ort sein, aber auch das Rote Kreuz, das THW, die Lokale Agenda 21 und einige Firmen, die die Gelegenheit nutzen, um sich vorzustellen. Man wolle Jugendarbeit, Musik, Politik und Kultur miteinander verbinden. Aus diesem Grund sei die Veranstaltung auch in zwei Blöcke unterteilt. Von 11 bis 17 Uhr bieten die Workshops allerhand Informationen und Action und am Abend gebe es dann von 17 bis 23.30 Uhr Musik.

„Der Jugendgemeinderat bietet in seinem Pavillon eine ,Pause für die Füße’. Entspannen und auch dem Spieltrieb nachgehen können die Besucher bei einer gemeinsamen Runde Mario Kard auf der Wii“, erklärt Kevin Erath, Sprecher des Jugendgemeinderats, kurz JGR. Man wolle jedoch in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre auch ins Gespräch kommen und über Anliegen sprechen, die die Jugend betreffen. Ein Thema sei der geplante Jugendpark, dazu werden die Mitglieder des JGR auch Unterlagen und Ideen dabeihaben. Schließlich solle der Jugendpark genau dort entstehen, wo auch das Double–A-Festival stattfinde, auf dem Bohlschulplatz. Sara Weiler, Sprecherin des JGR, betonte, man wolle an diesem Tag aber nicht nur über Politik reden, sondern auch über Kunst, Kultur und die Musik. Das Ziel sei ein niederschwelliges und zugängliches Fest, und das alles in einem geschützten Rahmen. „Dieser ermöglicht es zum ersten Mal, dass auch 14–Jährige bis 23.30 Uhr auf das Festgelände dürfen“, erklärt Jonas Lechner, der Kassierer des Vereins. Das habe man durch gewisse Regeln und Richtlinien erreicht. Bei der Musikauswahl orientiere man sich immer daran, was die Jugend gerade höre und was im Trend liege. Man arbeite mit der Berliner Agentur „All Artists Agency“ zusammen.

„Bier und Wein gibt es für die Besucher ab 16 Jahren“, weiß Sarah Sperfeldt. Die Kontrolle erfolge über die Einlassbändchen. Gegen den Hunger gebe es Würstchen und Pommes, aber auch vegane Snacks und Eis. Starke Unterstützung erfahre der Verein Double–A auch durch das Team vom Haus der Jugend. „Wir bieten zusätzlich zwei Proberäume für die Bands an“, erklärt Frank Schmidt vom Haus der Jugend. Im Vergleich zu anderen Festivals sei das luxuriös. Der Einlassstopp liege am Samstag bei 1500 Besuchern, und er empfielt: „Rechtzeitig da sein und einchecken.“

Das Festival kostet keinen Eintritt. Dies sei den Machern besonders wichtig, „damit wir allen Jugendlichen die Teilnahme am Double–A-Festival ermöglichen können“, betont Sperfeldt. Und sie fügt hinzu: „Ohne die Sponsoren könne das Festival nicht stattfinden.“ Eine dringende Bitte wurde aber laut: „Wir suchen noch händeringend nach Helfern vor allem für den Abbau.“ Wer spontan Lust habe, dürfe sich gerne auch direkt über Instagram melden oder sollte um 23 Uhr vor Ort sein.

Weitere Informationen unter www.double-a-festival.de