Am Montag beginnt die Schule wieder für insgesamt 6080 Schülerinnen und Schüler in Aalen. Kein Wunder, dass viele von ihnen und auch die Lehrkräfte in den letzten Ferientagen in Gedanken schon längst beim kommenden Schuljahr sind.

Besonders spannend ist es für den zehnjährigen Linus, der nun Fünftklässler wird und von der Grundschule aufs Gymnasium wechselt.

Schon länger dabei sind vier Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Sie haben einen der emotionalsten Momente gerade erlebt: Die neuen Stundenpläne sind draußen und damit das Wohl und Wehe für die nächsten zehn Monate.

„Natürlich“, bestätigt Christiane Dittmann, die Schulleiterin des Schubart–Gymasiums (SG), sei alles gut vorbereitet. „Es kann losgehen.“

Die neuen Stundenpläne, sagen Klara (14), Emma (16), Sophie (15) und Amelie (17), seien das Wichtigste. Die vier Schülerinnen, die auf unterschiedliche Aalener Gymnasien gehen, waren wie elektrisiert, als sie die Infos über ihren künftigen Unterricht auf ihren iPads von der Schulplattform abrufen konnten. Sie sind sich einig: „Viel hängt davon ab, welche Lehrerin oder welchen Lehrer man bekommt. Darauf guckt man zuerst.“ Davon hänge ab, ob der Unterricht „anstrengend für den Kopf wird oder für die Nerven“.

Natürlich komme es auch darauf an, wann Unterricht sei, vor allem, wie oft und wie lange am Nachmittag und ob die Zeiten sich mit den privaten Hobbys vereinbaren ließen. Die Hefte und Ordner vom vergangenen Schuljahr ausgemistet haben die Jugendlichen schon, nur vom iPad müssten noch Dinge gelöscht werden.

Ob sie sich auf den Schuljahresbeginn freuen? Schon, „denn dann geht es auch mit den Hobbys wieder los“. Außerdem seien die ersten Wochen in der Schule noch entspannt. Stressig werde es erst, „wenn man wieder drei Arbeiten pro Woche schreibt“.

Die neuen Stundenpläne seien bereits vor Ferienbeginn fertig gewesen, erklärt SG–Schulleiterin Christiane Dittmann. So kurz vor Schuljahresbeginn sei fast alles bereit, viele Lehrkräfte schnupperten bereits Schulhausluft, um ihren Unterricht vorzubereiten, nur an letzte organisatorische Dinge müsse noch Hand angelegt werden: das Teamtraining für die Klassen, die neu zusammengesetzt wurden, die Veranstaltung mit der Polizei, die die Fünftklässler über Cybermobbing aufklären werde — denn viele Kinder erhalten mit dem Eintritt in die fünfte Klasse von ihren Eltern ein Handy.

Die Schulleiterin freut sich, dass am SG kein Lehrermangel herrscht: „Wir sind voll versorgt.“ Zehn Geflüchtete werden das Gymnasium besuchen, darunter sieben aus der Ukraine. Sie werden laut Christiane Dittmann in die bestehenden Klassen integriert und erhalten zusätzliche Deutsch–Förderung.

Sie selbst freue sich auf den Schuljahresbeginn, erzählt Christiane Dittmann. „Ich bin Lehrerin mit Leib und Seele“, sagt sie. Ein Highlight sei es für sie, ihre neuen Schülerinnen und Schüler kennenzulernen, die sie in der Oberstufe in Deutsch und Literatur unterrichten werde. „Es ist wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen, damit gutes Lernen möglich ist. Das ist wunderschön, und das genieße ich jedes Jahr wieder“, so die Schulleiterin. Ebenso spannend finde sie es, die Schülerinnen und Schüler wiederzusehen, deren Klassen oder Kurse sie weiterführe. „Ich bin jedes Mal begeistert, wie sehr sie über die Sommerferien gewachsen und in ihrer Entwicklung weitergekommen sind.“

Wie immer in den Ferien habe sie sich Zeit genommen, pädagogische Fachliteratur und Neues aus der Wissenschaft zu lesen, erzählt Christiane Dittmann. Hochinteressant seien die neuen Impulse zur Frage: „Wie lerne ich?“ Hochspannend der Ansatz, wie Lehrkräfte die Schüler auf den Weg selbstständigen Lernens führen können. „Das zu schaffen, dass es zündet, dass bei den Schülerinnen und Schülern eine Neugier geschaffen ist — das begeistert mich“, so Dittmann. Vor allem aber freut sie sich am kommenden Dienstag auf die festliche Aufnahme der neuen Fünftklässler. „Das ist der schönste Moment.“

Ihn wird auch der zehnjährige Linus erleben, und er ist auch sehr gespannt auf alles, was der Feier folgt. „Ich freue mich auf die weiterführende Schule“, sagt er, „weil ich erstens mit meinen Freunden hingehe und zweitens sicher neue Freunde finde.“ Ein bisschen habe er natürlich auch Angst, aber gut vorbereitet sei er schon. „Ich habe meinen Schulranzen schon gepackt und mit Papa Buntstifte gekauft.“ Außerdem kenne er seine neue Schule schon ein bisschen. „Ich wusste schon seit der ersten Klasse, dass ich einmal ans Schubart–Gymnasium möchte.“

Mit Spannung schauen sich viele Jungen und Mädchen vorab die Klassenlisten an, die in der Schule aushängen. Welche neuen Namen sind dabei? Und bei den Fünftklässlern: Wer wird überhaupt in der Klasse sein? „Bei mir sind auch Schüler, die ich vom Fußball kenne“, hat Linus herausgefunden. Für ihn steht fest: „Ich freu mich auf die Schule.“