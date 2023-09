Die ehemalige Musikschule in der Hegelstraße könnte künftig zur vorläufigen Unterbringung von 50 bis 70 Geflüchteten dienen. In seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag, 28. September, wird der Gemeinderat darüber beraten, ob die Stadt das Gebäude als Gemeinschaftsunterkunft ans Landratsamt Ostalbkreis vermietet. „Die unmittelbaren Nachbarn sind von der Stadtverwaltung vorab über die Planungen informiert worden“, versichert die städtische Pressesprecherin Karin Haisch.

Vorgesehen sei ein Mietverhältnis bis zum 31. Dezember 2025 mit einer einmaligen Verlängerungsoption von einem Jahr, heißt es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung. Die Parkplatz- und Freiflächen könnten als Aufenthalts- und Spielflächen für die Bewohner genutzt werden. Sämtliche Umbaumaßnahmen würde der Landkreis übernehmen.

Nach dem Ende des Mietvertrags ist vorgesehen, dass die Wohnungsbau Aalen das Gelände der ehemaligen Musikschule nutzt, um bezahlbares sowie innerstädtisches Wohnen zu ermöglichen. Es werde geprüft, ob ein Gebäudeteil erhalten und saniert werden könne, ergänzend dazu solle ein Neubau entstehen. Die Wohnungsbau Aalen würde die Zeit, in der das Gebäude ans Landratsamt vermietet wird, nutzen, um die Planungen voranzutreiben. So könnte nach der Beendigung des Mietverhältnisses zügig mit dem Neubauvorhaben begonnen werden.

Gründe, die Musikschule zur Flüchtlingsunterkunft zu machen, gibt es mehrere. Erstens müssen der Landkreis und die Kommunen vorbereitet sein, heißt es in der Sitzungsvorlage. Denn wenn die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen Ende 2025 schließe, falle auch das sogenannte „LEA-Privileg“ weg. Ab diesem Zeitpunkt profitiere der Ostalbkreis nicht länger von einer niedrigeren Quote an Geflüchteten, als die anderen Landkreise aufnehmen müssen. Künftig müsse der Ostalbkreis 3,17 Prozent der Zugänge von Asylbewerbern in Baden-Württemberg aufnehmen. Berechnet werde dies nach dem Königsteiner Schlüssel. Menschen aus der Ukraine zählen nicht zu dieser Quote, weil für sie die sogenannte Massenzustromsregelung angewendet werde. Hier müsse eine zusätzliche Quote erfüllt werden.

Zweitens laufen Ende des Jahres die Mietverträge zweier Notunterkünfte im Ostalbkreis aus, so die Vorlage. Das bedeute, dass der Landkreis auch dringend Räumlichkeiten zur Unterbringung suche. Aus diesem Grund sei der Ostalbkreis mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Immobilien und Grundstücken auf die Stadt Aalen zugekommen.

Der Landkreis möchte zwei Objekte mit einer Kapazität von insgesamt 140 bis 160 Plätzen anmieten. Als eine passende Immobilie für eine Gemeinschaftsunterkunft stelle sich die alte Musikschule in der Hegelstraße dar. Hier können 50 bis 70 Personen Platz finden. Bei der Belegung achte der Landkreis darauf, dass in den Unterkünften sowohl Einzelpersonen, als auch Familien leben, um ein friedliches Miteinander zu erreichen. Eine Informationsveranstaltung für die Nachbarschaft sei bei Zustimmung des Beschlussantrags für Ende Oktober, Anfang November 2023 angedacht. Hierzu würden das Landratsamt sowie die Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischer Wandel und Integration rechtzeitig informieren.

Klar sei: Die Aufnahme von Menschen, die unter anderem vor Krieg, Unterdrückung und Verfolgung nach Deutschland flüchten, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.„Der Bürgerkrieg in Syrien, die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und nicht zuletzt der Angriffskrieg in der Ukraine haben die Zahlen der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, wieder erheblich erhöht“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Die Aufnahme, Unterbringung und Verteilung von Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, wird durch das Asylgesetz und das Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Die Zuständigkeit der Unterbringung ist in Baden-Württemberg in drei Phasen geregelt: Zuerst erfolgt eine Unterbringung in einer Landeserstaufnahmestelle (LEA). Danach werden die Menschen in die Gemeinschaftsunterkünfte (GU) der Landkreise verteilt. Nach Abschluss des Asylverfahrens werden die Personen in die sogenannte Anschlussunterbringung (AU) der Kommunen aufgenommen.

Im gesamten Ostalbkreis werden derzeit 14 Gemeinschaftsunterkünfte mit insgesamt 1189 Bewohnern betrieben. In Aalen gibt es momentan drei Gemeinschaftsunterkünfte (zwei in der Ulmer Straße und eine in Unterkochen) mit 204 Bewohnern. (Stand vom August). Eine Notunterkunft in der Friedensschule werde bereitgehalten.

Das leerstehende Gebäude in der Hegelstraße 27 wurde nach dem Auszug der Musikschule Aalen in den Kulturbahnhof im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Krise unter anderem teilweise an die kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg und teilweise bereits an das Landratsamt Ostalbkreis vermietet. Ab Ende 2021 wurden dann fast alle im Gebäude vorhandenen Flächen vom Landratsamt, hauptsächlich für die Corona-Kontaktnachverfolgung, genutzt. Zum 30. April 2023 wurden die Mietverträge endgültig gekündigt. Seither stehen laut Stadt beide Gebäudeteile leer.