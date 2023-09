Almgaudi steigt auf dem Spritzenhausplatz

Im Rahemen der 47. Reichsstädter Tage steht der Spritzenhausplatz in diesem Jahr unter dem Motto „Almgaudi“. Passend dazu spielen Musikvereine und schaffen eine gemütliche Atmosphäre, die zum Genießen unter den Platanen einlädt. Das Fest beginnt am Freitag, 8. September, um 18.30. Samstags und sonntags geht es bereits um 10.30 Uhr wieder los. Ein besonderer musikalischer Höhepunkt ist die Dirndlrockband um Frontfrau Stefanie Hertel am Sonntagnachmittag um 17 Uhr. Nicht nur akustisch, auch optisch wird der Platz entsprechend gestaltet. Zum Konzert wird eine eigene Almhütte aufgebaut. Wer Lust hat, darf gerne in Tracht kommen.