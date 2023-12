Überraschungen, die gibt es auch in der Welt des Fußballs. Aber doch nicht beim Fußball-Regionalligisten von der Ostalb? Seit 2011 beobachte ich den VfR Aalen aus nächster Nähe und aus beruflichen Gründen. Man sollte meinen, dass einen da nichts mehr überraschen kann. Doch die Entlassung von Trainer Tobias Cramer hat es geschafft.

Aus ohne Vorwarnung

Nicht, weil man sie aufgrund der jüngsten negativen Ergebnisse sicherlich irgendwie rechtfertigen konnte. Nein, gewundert hat mich daran, dass eigentlich keiner den Trainer zuvor in Frage gestellt hat. Kein Anzählen, keine letzte Chance. Weder Fans noch Verantwortliche haben im Vorfeld irgendwelche Brüche im Verhältnis erkennen lassen. Öffentliche Kritik am Trainer - Fehlanzeige. Auch danach liest man in den einschlägigen Foren viel von Fehler und gemeint ist damit die Entlassung. Man hätte reagieren müssen, so reden sich die Verantwortlichen heraus. Nach den stärksten Vorrunden der Vereinsgeschichte ist der auch bei anderen Vereinen auf der Ostalb angesehene Trainer wieder Geschichte.

Neuer Trainer muss sofort liefern

Nach der Niederlage in Kassel ist der Druck weiter angewachsen. Der neue Trainer sofort im Abstiegskampf gefordert. Es geht mal wieder um alles. Das allerdings überrascht einen beim VfR Aalen nicht mehr wirklich. Man kennt den VfR. Da geht es eben meist um alles - meist jedoch leider selbstverschuldet. Das Credo „immer weiter nach vorn“ bleibt halt nur einer frommer Wunsch. So isch halt! Leider.

[email protected]

Lesestoff