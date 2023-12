Nicht alles ist im Haushaltsplan für 2024 geklärt. Was die Stadt tut, um mehr dringend benötigten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, soll erst im kommenden Jahr in einer Aufsichtsratssitzung mit der Wohnungsbau GmbH und dem gesamten Gemeinderat besprochen werden. Dennoch hat das Gremium in der letzten Sitzung des Jahres dem Entwurf mehrheitlich zugestimmt - meist „sehr gerne“.

Intensiv und lange war in den Ortschaftsräten, in Ausschüssen und schließlich im Gemeinderat über den umfangreichen Haushaltsplan beraten worden.

„Wir haben einen ganz schönen Weg zurückgelegt“, sagte OB Frederick Brütting am Donnerstag. „Heute wollen wir das Paket zusammenbinden.“ Das tat das Gremium bei drei Gegenstimmen von der AfD und Norbert Rehm. Den Reigen der Stellungnahmen eröffneten als stärkste Fraktion die Grünen.

Verwaltung tue das Notwendige

„Die Grünen sind mit dem Ergebnis der Beratung und dem Entwurf in seiner aktuellen Fassung sehr zufrieden“, stellte Fraktionssprecher Michael Fleischer fest. Die Verwaltung tue das Notwendige, um für eine wachsende Stadt den Rahmen zu schaffen. Schwerpunkte auf Bildung, Klimaschutz und Soziales zu legen, „sehen wir genauso“.

Von den vielen Anträgen, mit denen die Gemeinderäte das Werk der Verwaltung ergänzen, seien 21 von den Grünen gekommen und davon 20 angenommen worden, nur die Familienkarte für die Bäder nicht. „Damit können wir leben“, meinte Fleischer. „Wir hoffen, dass das Kombibad bald eröffnet wird.

Dann ist eine Familienkarte geplant.“ Dass der Grünen-Antrag einer Wohnraumoffensive zusammen mit Anträgen der anderen Fraktionen zum Thema Wohnen gebündelt und vertagt wurde, sei „richtig so“. Sonst würde man diesem wichtigen Thema nicht gerecht. „Wir sehen aber dringenden Handlungsbedarf“, mahnte Fleischer. Mit der Ansiedlung der Firma Zeiss in Ebnat werde sich der Verdrängungswettbewerb zugunsten zahlungskräftiger Menschen auf dem Wohnungsmarkt noch verstärken.

Die Meinungen der Fraktionen

Auch die CDU war „sehr zufrieden mit dem Haushaltsplan“, bestätigte ihr Fraktionssprecher Thomas Wagenblast. „Er schafft viele Impulse für unsere Stadt.“ Besonders gut fand Wagenblast, dass der Gemeinderat geschlossen für ein neues Sicherheitspaket gestimmt hat, für das 200.000 Euro veranschlagt sind. Schlägereien und Vandalismus rund um ZOB, Bahnhofsvorplatz und Mercatura will man unter anderem mit einem uniformierten Ordnungsdienst bekämpfen.

Andrea Hatam von der SPD lobte die Beratungen als „sehr einvernehmlich“. Claus Albrecht von den Freien Wählern freute sich, dass die Innenstadt gestärkt werde und drängte, die Sitzung zum Thema Wohnraum möglichst im ersten Vierteljahr anzugehen. Außerdem machte Albrecht dem OB ein Kompliment. Jener habe vor allem die siebenstündige Sitzung, in der alle 108 Anträge der Fraktionen beraten wurden, „exzellent moderiert“.

Ganz anders urteilte Frank Gläser von der AfD über den neuen Haushaltsplan. Erstmals sei dessen Ergebnis negativ und bereite den Weg für eine weitere Verschuldung. Die Ursache seiner Meinung nach: „Wir haben ein Ausgabenproblem.“ Zwar trage seine Fraktion einige Bereiche wie eine höhere Sportförderung oder die Umrüstung der Straßenlampen auf LED mit. Doch vermisse er in anderen Bereichen den Sparwillen. Und schon war der AfD-Sprecher bei Zuwanderung und Klimapolitik. Am Ende lehnte er den Haushalt 2024 ab.

Womit er sich den Widerspruch von Roland Hamm von der Linken einhandelte. „Herr Gläser, das Narrativ, dass wir ein Ausgabenproblem haben, kann ich nicht nachvollziehen“, erklärte dieser. Vielmehr habe die Stadt ein Einnahmenproblem, weil Schlupflöcher in dieser Republik es ermöglichten, dass Reiche keine Steuern bezahlten.

Norbert Rehm war der Dritte im Bunde, der den Haushalt ablehnte. Seine Begründung: „Wir haben ein Demokratiedefizit. Die Stadt zieht die Dinge durch, die sie sich in den Kopf gesetzt hat. Es geschieht freundlicher als früher, aber es geschieht dennoch.“

Inge Birkhold schließlich wies für die Zählgemeinschaft noch einmal auf die mehr als 16 Millionen Euro Minus im Haushalt hin. Sie forderte angesichts dessen: „Wir müssen uns auf die Pflichtaufgaben konzentrieren und die Freiwilligkeitsleistungen lassen.“ Für den Etat 2024 gelte: „Wir stimmen zähneknirschend zu.“