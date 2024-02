Am Samstag, 16. März, findet zum 20. Mal die Kreisputzete im Ostalbkreis statt, diesmal unter dem Motto „Aktiv für unsere Umwelt“.

Fast-Food-Becher im Straßengraben, Müllberge vor Glas-, Dosen- und Altkleidercontainern, Scherben und Zigarettenkippen auf Spielplätzen und vermüllte Landschaften: „Diese Bilder gibt es im Ostalbkreis leider viel zu oft, und es werden immer mehr“, so Svenja Schnell von der Abfallgesellschaft GOA in einer Pressemitteilung.

Täglich produzieren die Menschen im Ostalbkreis Unmengen an Müll. Er schade nicht nur der Umwelt, sondern auch uns selbst, so die GOA. „Daher ist es an der Zeit umzudenken und zu handeln, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern“, ist der Appell. Deshalb ruft Landrat Joachim Bläse als Schirmherr zur 20. Kreisputzete im Ostalbkreis auf.

Jede helfende Hand wird benötigt

Wer sich an der Kreisputzte beteiligen und mithelfen möchte, die Ostalb sauberer zu machen, kann sich einfach beim zuständigen Bürgermeisteramt anmelden. Teilnehmen kann jeder, egal ob Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Schulen oder Kindergärten.

Die GOA übernimmt die Organisation und liefert Handschuhe sowie Sammelsäcke an die Städte und Gemeinden aus. Aus Gründen der Nachhaltigkeit kann natürlich jeder auch seine eigenen Mehrweg-Handschuhe mitbringen und benutzen. Der ganze eingesammelte Müll wird am Ende von der GOA abtransportiert und fachgerecht entsorgt.

Ausweichtermin