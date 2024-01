Alle Jahre wieder: Mit neuer Hundemarke kocht Ärger erneut hoch

Sie ist lila und oval und löst ihren blauen Vorgänger in Birnenform ab: Die Rede ist von der neuen Hundemarke. Mit ihr flatterte den Besitzern von Vierbeinern der Bescheid der Kämmerei der Stadt Aalen über die Hundesteuer in den Briefkasten. Und alle Jahre wieder ärgern sich Halter darüber, dass sie für ihren Zweithund das Doppelte bezahlen müssen und die eingenommenen Gelder nicht zweckgebunden etwa in die Aufstellung weiterer Dogstations verwendet werden.

Rund 2900 Hunde sind in der Stadt Aalen gemeldet und spülen dieser ordentlich Geld in die Kasse. 108 Euro müssen Halter als Steuer für ihren Ersthund berappen, 216 Euro für den Zweithund und genauso viel für jeden weiteren Hund. Besitzer von sogenannten Kampfhunden werden sogar mit 702 Euro und für jeden weiteren „gefährlichen“ Hund mit 1404 Euro zur Kasse gebeten.

Jedes Jahr ärgern sich viele Halter, dass sie für ihren Zweithund oder einen weiteren Hund mehr bezahlen müssen als „nur“ die 108 Euro. Sauer sind etliche Besitzer auch, dass die eingenommene Hundesteuer in einen Topf fließt, um auch andere Projekte der Stadt zu finanzieren. Überdies stößt es vielen sauer auf, dass nur Hundehalter zur Kasse gebeten werden, aber Katzenbesitzer oder Besitzer von Pferden seit eh und je kostenlos ihre Vierbeiner halten dürfen.

Angesichts dieser Ungerechtigkeit sei es kein Wunder, dass mancher Halter seinen Zweit- oder Dritthund gar nicht erst beim Ordnungsamt der Stadt anmeldet. Wer der Meldepflicht seines Vierbeiners allerdings nicht nachkommt, begehe eine Ordnungswidrigkeit und müsse rund 50 Prozent der hinterzogenen Steuer nachzahlen und mit einer Geldbuße rechnen. Als Obergrenze könnten bis zu 10.000 Euro fällig werden, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. „Das Ordnungsamt unternimmt verstärkt Kontrollen, damit Hundehaltungen zur Steuer angemeldet werden.“

Der Zweithund oder jeder weitere Hund werde deshalb höher besteuert, damit die Anzahl der Hunde nicht unbegrenzt steigt, sagt Haisch. Überdies soll damit ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Vierbeiner gewährleistet, also dafür Sorge getragen werden, „dass dieser dem Tierwohl entsprechend von den Haltern versorgt werden kann“.

Steuern seien im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen nicht mit einer konkreten Gegenleistung verbunden, sagt Haisch. Insofern würden sie in den Haushalt der Stadt einfließen und nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Erledigung städtischer Aufgaben herangezogen. Rund 340.000 Euro würden im Jahr an Hundesteuer eingenommen, aber demgegenüber stehe die Unterhaltung und der Betrieb der Dogstations in Höhe von rund 180.000 Euro durch Mitarbeiter des Bauhofs. Hier nicht mit eingerechnet seien die Kosten für die Neubeschaffung oder der Ersatz von alten oder beschädigten Hundeklos.

Die Aufstellung dieser sei seit vielen Jahren eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt, um dafür zu sorgen, dass der Kot der Vierbeiner tatsächlich entsorgt wird und Hinterlassenschaften nicht einfach liegengelassen werden. Eigentlich seien nämlich die Hundehalter verpflichtet, für die Entsorgung gegebenenfalls in ihrem Hausmüll zu sorgen, sagt Haisch. Mittlerweile gebe es 133 Dogstations im gesamten Stadtgebiet und jedes Jahr würden weitere hinzukommen. Eine Erhöhung der Hundesteuer sei aktuell nicht geplant. Eine solche könnte die Stadt mit Blick auf die Nachbarstädte allerdings rechtfertigen. In Heidenheim bezahlen Halter für den Ersthund 120 Euro, für jeden weiteren Hund 240 Euro und in Schwäbisch Gmünd sogar 126 Euro (252 Euro).