„Wieso liegen die ausgedienten Weihnachtsbäume noch immer an bestimmten Stellen in der Gesamtstadt“? Das fragen sich viele Bürger, die täglich an diesen vorbeigehen. Immerhin sollten diese bis spätestens 19. Januar von der GOA abgeholt werden.

Doch das Entsorgungsunternehmen trifft keine Schuld, denn die besagten Nordmanntannen und Blaufichten wurden von Bürgern an Örtlichkeiten abgelegt, die nicht zu den Sammelstellen der GOA gehören.

82 Sammelstellen in der Gesamtstadt

In der Gesamtstadt gibt es sage und schreibe 82 davon. Doch alle Jahre wieder gibt es Bürger, die ihre eigene Sammelstelle aufmachen. Ob aus Bequemlichkeit oder aus Unwissenheit.

Und dort, wo mal ein Christbaum liegt, kommen weitere Bäume hinzu. Das sei ärgerlich, denn diese müssten von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs auf Kosten der Allgemeinheit eingesammelt werden, sagt Stephan Dürr vom Presseamt der Stadt Aalen.

So etwa auch die Weihnachtsbäume, die seit Wochen auf einer Grünfläche in der Hüttfeldstraße liegen. Diese sollen ebenso wie die Bäume in der Bischof-Fischer-Straße in den kommenden Tagen abgeholt werden, sagt Dürr.

Das passiert mit den illegal abgeladenen Bäumen

Während die eingesammelten Christbäume der GOA laut Svenja Schnell zur Entsorgungsanlage Ellert transportiert und dort mit den restlichen Grünabfällen zu Grüngutkompost verarbeitet werden, werden die von der Stadt eingesammelten, illegal deponierten Tannen laut Dürr beim Bauhof gehäckselt und zum Mulchen von Pflanzen auf städtischen Grünflächen oder für die Bodenabdeckung bei Spielplätzen verwendet.