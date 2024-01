Alle Grundschulkinder sollen schwimmen lernen

Alle Grundschulkinder in Aalen sollen zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern ausgebildet werden. Dieses Ziel hat sich die Stadt gesetzt und nimmt dafür auch sehr viel Geld, nämlich rund 37.000 Euro jährlich in die Hand. Dies hat Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann gestern bei einem Vor-Ort-Termin am Lehrschwimmbecken in Ebnat unterstrichen. Als Sponsor ist ihr dabei die VR-Bank willkommen, die ihr finanziell unter die Arme greift mit Mitteln aus dem Gewinnsparen. Sie tut das, weil es in ihr Konzept passt, regionale Initiativen zu unterstützen, ergänzte Vorstandsvorsitzender Kurt Abele. In diesem Jahr wird laut Ehrmann voraussichtlich die Schwarzfeldschule Dewangen in das Projekt integriert.

Gestartet ist es 2018 mit der Gartenschule Ebnat, der Grundschule Waldhausen und der Greutschule in Aalen. Beteiligt sind inzwischen außerdem die Grauleshof-, die Welland-, die Hermann-Hesse-, die Schiller- und die Langertschule. Unter dem Strich sind das 550 Schüler aus 25 Klassen in 16 Schulen. Langfristig, unterstrich Ehrmann, soll jedes Grundschulkind spätestens ab der dritten Klasse individuell gefördert und zur sicheren Schwimmerin oder zum sicheren Schwimmer ausgebildet werden.

Da die Lehrerinnen oder Lehrer während des Schwimmunterrichts am Beckenrand sein müssen, werden sie von Fachkräften der Aalener Sportallianz und des Schwimmclubs Delphin unterstützt. Dafür wiederum erhalten die Vereine eine Entschädigung. Der Schwimmunterricht an der Grundschule Waldhausen beispielsweise finde auf einem hohen Niveau statt, ließ Rektor Dietmar Hahn ausrichten. Die Schüler der Klassenstufe 4 schafften fast alle 25 Meter im Freistil-, Rücken- und Brustschwimmen und man lege Wert darauf, dass sich die Kinder die richtige Technik aneigneten. Doris Jung und Reinhard Siegert vom SC Delphin feilten zuverlässig, kompetent und mit viel Einfühlungsvermögen an der Schwimmtechnik ihrer Schützlinge. Jedes Kind außer der Klasse 1 habe einmal in der Woche Schwimmunterricht, auch die Außenklasse der Konrad-Biesalski-Schule Wört.

Dies wiederum wertete Ehrmann als hervorragendes Zeichen der Integration und Inklusion. Der Bürgermeister war es auch, der bei der VR-Bank um eine finanzielle Unterstützung des Projekts gebeten hatte. Darauf sei man gerne eingegangen, versicherte Vorstandschef Kurt Abele, denn jedes Kind, das zu Schaden komme, weil es nicht schwimmen könne, wäre ein Kind zu viel. Außerdem gehe es hier um die Jugend und um eine lebenswerte Region. Da sei das Geld gut angelegt.

Das Lehrschwimmbecken in Ebnat sei ein Bad mit langer Tradition, unterstrich der stellvertretende Ortsvorsteher Uwe Grieser. „Hier haben bereits Generationen das Schwimmen gelernt.“ Man sei glücklich über die Spende der VR-Bank Ostalb, denn es sei wichtig, dass Kinder das Schwimmen lernen. Sie müssten im Lehrschwimmbecken Vorrang haben, bat er die Erwachsenen um Verständnis dafür, dass das öffentliche Schwimmen etwas zurückstehen muss. Im Übrigen werde das Bad renoviert und damit zukunftsfähig gemacht.

Rund 36.500 Besucherinnen und Besucher seien hier einschließlich des Schulschwimmens im vergangenen Jahr gezählt worden, sagte Peter Rothenstein, Produktmanager Baden und Freizeit bei den Stadtwerken Aalen. Er sprach daher von einem hohen Durchlauf und fand die Unterstützung durch die VR-Bank sehr gut.