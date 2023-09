Alkoholisierter Radler stürzt

Am Freitag gegen 21 Uhr ist ein 57–Jähriger mit seinem Pedelec in der Julius–Bausch–Straße gefahren. Infolge seiner Alkoholisierung stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.