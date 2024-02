Alexandra Heger ist neue Leiterin des Tourismus Ostalb

Seit Anfang Januar ist Alexandra Heger für die Landkreisverwaltung tätig und hat den Ostalbkreis bereits auf CMT in Stuttgart repräsentiert. Jetzt wurde Alexandra Heger von Landrat Joachim Bläse im Kreise der Dezernats- und Amtsleitungen sowie Vertretern des Steuerkreises Tourismus Ostalb im Landratsamt willkommen geheißen.

Heger leitet die beim Landrat angesiedelten Stabsstelle Tourismus Ostalb und folgt auf Ricarda Grünig, die im Herbst eine neue Aufgabe im Tourismus-Marketing im Fichtelgebirge übernommen hatte. Heger stammt aus Iggingen und lebt in Ellwangen, sie kennt den Ostalbkreis bestens. Nach ihrem Studium des Gesundheits- und Tourismusmanagements an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen absolvierte sie an der Hochschule Worms ihren Master im International Tourism Management.

Nach mehrjähriger Tätigkeit in der freien Wirtschaft wird sich Heger nun um die touristische Vermarktung der Themen Wandern, Radfahren, Städte, Gärten und Parks, Industriekultur, Wohnmobilstell- und Campingplätze sowie Kultur und Geschichte kümmern und die Zusammenarbeit mit den Unesco-Geoparks Schwäbische Alb und Ries sowie dem Welterbe Limes fortsetzen.