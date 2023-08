Alexander Jung sichert sich zwei Bronzemedaillen

Freiwasserspezialist Alexander Jung vom SC Delphin Aalen sicherte sich bei den deutschen Meisterschaften der Masters über zweieinhalb und fünf Kilometer in der Aggertalsperre zwei Bronze–Medaillen.

Mit gemischten Gefühlen und nach einer anspruchsvollen Vorbereitung begab sich Jung auf nach Westfalen. Die Saison verlief bislang alles andere als reibungslos für den Aalener Ausdauersportler. Atemwegserkrankungen warfen ihn immer wieder um Wochen in seiner Planung zurück, und jedes Mal musste er von Neuem mit dem Training beginnen. „Die Meisterschaften kamen eigentlich mindestens vier Wochen zu früh für mich. Ich war im Training noch nicht in der Lage, die benötigte Wettkampfhärte zu trainieren. Mein Körper ließ zu harte Trainingseinheiten mit hohem Tempo über längere Distanzen einfach nicht zu“, so Alexander Jung.

Unsicher, welche Leistung er abrufen könnte, stand Jung am ersten Wettkampftag über zweieinhalb Kilometer an der Startlinie. Er ging etwas verhalten in die erste von zwei Runden über je 1250 Meter. Doch ein bemerkenswerter Endspurt auf den letzten hundert Metern bescherte ihm überraschend Bronze.

Mit der ersten Medaille im Gepäck konnte Jung befreit über fünf Kilometer an den Start gehen. Drei Runden lang hängte er sich an die Gruppe seiner stärksten Konkurrenten. Obwohl die Medaillenplätze vergeben schienen, war die Farbe noch offen. In der letzten Runde zogen die Schwimmer das Tempo noch einmal ordentlich an. Trotz nachlassender Kräfte und vollkommener Übersäuerung schlug Alexander schließlich mit schweren Armen im Ziel erneut als Dritter an. „Leider muss ich im Training immer Kompromisse eingehen, da wir keine eigene Bahn für Ausdauerschwimmer haben. Ich habe alles aus mir herausgeholt und bin über meine Grenzen gegangen, um zwei Medaillen nach Aalen zu holen. Ich bin froh, auch dieses Jahr den SC Delphin und Aalen als Schwimmstadt würdig vertreten zu haben“, so das Fazit von Alexander Jung. Im kommenden Jahr wird Jung versuchen, wieder eine Medaille nach Aalen zu holen