Alexander Jung sichert sich den Titel

Die Hessischen Freiwassermeisterschaften im See Freigericht bei Groß-Krotzenburg sind ausgetragen worden. Bei diesen offenen Meisterschaften hatten nicht nur Sportler aus Hessen, sondern auch Athleten aus anderen Landesverbänden die Möglichkeit teilzunehmen und somit die Chance den Titel des Hessischen Meisters zu erringen.

Das Freiwasserschwimmen hat im Hessischen Schwimm–Verband einen hohen Stellenwert, was sich auch in der langen Tradition der Internationalen Hessischen Meisterschaften über verschiedene Distanzen widerspiegelt.

Seit 1998 finden bereits Wettkämpfe über 2500 Meter, 5000 Meter und die dreimal 1000 Meter Staffel statt, die von Jahr zu Jahr immer beliebter werden. Die Hessischen Freiwassermeisterschaften 2023 lockten daher nicht nur Freiwasserspezialisten aus ganz Hessen, sondern auch Schwimmer aus der Schweiz sowie aus sechs weiteren deutschen Landesverbänden an. Insgesamt waren beeindruckende 244 Sportlerinnen und Sportler aus 57 Vereinen am Start.

Einer der erfolgreichen Athleten bei diesen Meisterschaften war der 40–jährige Alexander Jung von Schwimmclub Delphin Aalen. Jung kehrte an den Ort seines bisher größten Triumphs zurück, denn im letzten Jahr gewann er an selber Stelle zwei Deutsche Meisterschaften. Der Freiwasserspezialist bereitet sich derzeit intensiv auf die bevorstehende Deutsche Meisterschaft 2023 vor und startete bei den Hessischen Freiwassermeisterschaften über die 2,5 Kilometer–Distanz. Mit über einer Minute Vorsprung auf die Zweit– und Drittplatzierten sicherte sich Jung den Hessischen Meistertitel. Nach dem Rennen äußerte er sich zuversichtlich über seinen derzeitigen Trainingszustand und erklärte, dass er noch eine ordentliche Steigerung bis zu den Deutschen Meisterschaften anstreben müsse, um in Topform zu sein.

Als weibliche Vertretung aus Aalener Sicht war Lena Wiegand am Start. Wiegand zeichnet sich besonders durch ihren außerordentlichen Trainingsfleiß aus und legt wöchentlich mehrere Stunden Fahrt zurück, um von ihrem Wohnort Kösingen zum Schwimmtraining nach Aalen zu gelangen. Ihre Leistungskurve zeigt dieses Jahr nach oben und so freute sie sich über den siebten Platz in der fünf Kilometer Wertung. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr die Begeisterung für das Freiwasserschwimmen und bot eine spannende Plattform für die hoffnungsvollen Talente und erfahrenen Sportlerinnen und Sportler.