Alarmstufe Rot. Der Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat es geschafft eine perfekte Ausgangslage endgültig zu verspielen. Die Realität lautet: Existenzkampf. Mal wieder. Das Spiel und die Niederlage gegen Kassel zeigen dabei ganz klar, der Trainer ist nicht das Problem. Er war es auch nicht. Folglich konnte auch das Ende von Tobias Cramer die Negativspirale nicht durchbrechen. Das Problem steckt in der Mannschaft oder vielmehr in bestimmte Phasen im Spiel, die den VfR immer wieder in die Bredouille bringen. Das dürften jetzt wohl auch endgültig die voreilig agierenden Gremien des Aalener Regionalligisten bemerkt haben.

Empfohlene Artikel Abwärtstrend hält weiter an Trainerwechsel verpufft - VfR verliert auch in Kassel q Kassel

Schläfrig hinten und vorne ohne Durchschlagskraft und Zielwasser. Eine Mischung, die in Summe nur eines bedeuten kann: Abstiegskampf. Auf Platz 15 zu überwintern sollte der letzte Schuss vor den Bug bleiben, den die Mannschaft braucht, um endlich wieder über die vollen 90 Minuten an ihre Grenzen zu gehen. Fest steht auf jeden Fall, die Mannschaft lebt. Das zeigt die Moral ein 0:2 noch in ein zwischenzeitliches 2:2 zu verwandeln.

Doch die bitteren Aussetzer lassen den VfR mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer wieder als Verlierer vom Feld gehen.

Das Glück, das die Mannschaft sich am Anfang der Saison erspielt und erkämpft hat, das ist aktuell eben in 90 Prozent der Fälle aufseiten des Gegners zu finden. Petar Kosturkov konnte in der Kürze der Zeit keine Wunderdinge vollbringen und wird nach diesem Spiel sicher wieder ins zweite Glied rücken. Der neue Trainer, der den VfR im neuen Jahr übernehmen wird, der wird indessen viel Arbeit vorfinden. Er muss die Mannschaft in kürzester Zeit wieder aufrichten, Lösungen finden und aus dem Kader, der durchaus Qualitäten hat, das Maximale herausholen. Dazu darf und möchte ich ihm schön heute viel Glück wünschen.

[email protected]