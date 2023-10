„Aktuell ein Spitzenteam“ ‐ VfR-Stürmer Diakite hat das letzte Wort

Samuel Horozovic ist mit 26 Jahren jetzt der jüngste Trainer in der Fußball-Regionalliga. Das bleibt er auch nach dem Spiel an diesem Sonntag auf Kunstrasen. Seit Freitag ist der A-Lizenz-Inhaber in Amt und Würden beim TSV Schott Mainz und hat gegen den VfR Aalen knapp einen Achtungserfolg verpasst. Trotz 0:2-Rückstand zur Pause ist dieser möglich gewesen. Am Ende steht ein aufgrund des Spielverlaufs „glücklicher“, aber „verdienter“ 3:2-Sieg auf der Habenseite der Aalener um Trainer Tobias Cramer. Das sieht der Aalener Trainer nicht exklusiv so.

Abruscia verpasst Entscheidung

Was wäre wohl passiert, hätte Alessandro Abruscia nach der Pause die Chance zum 3:0 genutzt? Vermutlich hätte keiner mehr über die weiteren Minuten in der zweiten Halbzeit gesprochen. So aber musste der VfR noch einmal alles investieren, um in Minute 83 durch Ibrahima Diakite den erlösenden 3:2-Siegtreffer zu bejubeln. Dieser bescherte den Aalenern die Punkte 20, 21 und 22.

VfR besser drin in der Partie

Dabei hatte alles so klar begonnen. Der VfR marschierte, erspielte sich Chancen um Chance und ließ fast ebenso viele liegen. Einer allerdings sorgte für die beruhigende 2:0-Führung nach den ersten 45 Minuten: Benjamin Kindsvater. Traf er nach 22 Minuten aus spitzem Winkel noch die Querlatte, war er in 33. Minute erfolgreicher. Nach einem Spielzug über Stefan Wächter und Yannick Thermann traf Kindsvater zur 1:0-Führung. Nur neun Minuten später durfte dieser erneut jubeln. Erst von Dominik Ahlbach im Strafraum regelwidrig gestoppt, trat er selbst an und verwandelte seinen Elfmeter sicher zum 2:0 (42.). „Es war eine gute, souveräne erste Halbzeit“, sagte VfR-Präsident Michael Weißkopf, der da noch dachte, man sei „im erweiterten Kreis“ der Spitzengruppe angekommen.

„Wir hatten eine gute Spielkontrolle und schöne fußballerische Elementen“, sagte auch Trainer Cramer über die nahezu perfekte erste Halbzeit. „Wir hätten das Ergebnis ein wenig höher gestalten können“, befand Paolo Maiella.

Spiel kippt im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang allerdings sollte das Spiel vor gut 100 VfR-Fans noch einmal bedrohlich kippen. „Wir haben durch Leichtsinnigkeit das Spiel noch einmal aus der Hand gegeben“, so Cramer weiter. Was er meinte? Den Anschlusstreffer der Mainzer nach etwas mehr als einer Stunde. Der starke und robuste Raphael Mensah marschierte auf und davon, legte den Ball zur Mitte und Lennart Thum stellte auf 1:2 (62.). „Wir sind nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen und haben den Gegner auch ein wenig stark gemacht“, sagte Maiella, der umknickte und rausmusste. Schott Mainz nun endgültig vor 411 Zuschauern zurück in der Partie und Aalen hatte Mühe wieder einen Gang höher zu schalten.

Es sollte noch schlimmer kommen. Wieder sorgte ein Elfmeter für einen Treffer. Doch dieses Mal durfte sich Mainz freuen. Mensah drehte erneut auf und wurde laut Schiedsrichter Philipp Hofheinz strafwürdig vom eingewechselten Frederik Rahn gestoppt (78.). „Meiner Meinung nach war es kein Elfmeter“, sagte Rahn nach der Partie. Plötzlich stand es tatsächlich 2:2, weil Halil Yilmaz den Strafstoß sicher verwandelte. Nur kurz darauf hatte erst Aalen die Chance erneut in Führung zu gehen und dann auch Schott Mainz. Beide Male verpassten die Schützen das 3:2.

Diakite entscheidet das Spiel

Das machte Diakite in Minute 83 eben deutlich besser. Perfekt eingesetzt von seinen Mitspielern musste der Aalener Angreifer den Ball nur noch ins Tor schieben. Der Rest war Jubel pur vor den mitgereisten Aalener Fans. „Den Stress haben wir uns selbst gemacht“, sagte Cramer und fügte an: „Dann kamen noch ein paar zweifelhafte Schiedsrichter-Entscheidungen dazu.“ Der Aalener Coach hätte beispielsweise gerne einen weiteren Elfmeter bekommen. Am Ende reichte es auch so, weil die Mannschaft nach dem Ausgleich eine Reaktion gezeigt hat. Darauf könne man stolz sein. „Wir haben gezeigt, dass wir aktuell ein Spitzenteam sind“, schickte Maiella nach. Platz fünf und drei Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart II unterstreichen diese Aussage eindrucksvoll.

VfR: Witte - Jürgensen, Meien, Maiella (56 Preu), Döringer (73. Rahn), Diakité (87. Kabashi), Abruscia, Kindsvater (87. Kundruweit), Odabas, Thermann, Wächter.

Tore: 0:1, 0:2 Kindsvater (33. und 42.), 1:2 Thum (62.), 2:2 Yilmaz (FE, 80.), 2:3 Diakite (83.).