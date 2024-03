Zum zweiten Mal beteiligt sich der Ostalbkreis an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Die Aktionswochen finden von Montag, 11., bis zum Sonntag, 24. März, unter dem Motto „Menschenrechte für alle“ statt. Das Programm umfasst über 30 Veranstaltungen, dazu gehören Ausstellungen, Kino- und Theatervorstellungen, Workshops, Diskussionsrunden und vieles mehr. Ein Großteil des Programms richtet sich vor allem an junge Menschen.

In einem weltoffenen Landkreis wie dem Ostalbkeis ist kein Platz für Rassismus, betont die Landkreisverwaltung. Deshalb sei es den Akteuren wichtig, sich gemeinsam an den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ zu beteiligen und gemeinsam ein Zeichen gegen Diskriminierung und Benachteiligung zu setzen.

Über 30 Veranstaltungen

Auf der Ostalb beteiligen sich vielfältige Akteure mit über 30 Veranstaltungen. Eva Bidon von der Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis, die federführend und finanzierend im Hintergrund wirkt, freut sich besonders, dass auch Menschen mit Migrationsgeschichte sowie Migrantenvereinigungen mithelfen. Sie machen ihre Erfahrungen und Forderungen sichtbar und helfen damit, stärker in einen kritischen Dialog zu treten.

Gefördert werden die Aktionenwochen durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“, auf kommunaler Ebene werden die sogenannten Partnerschaften für Demokratie gegründet, die für die Verteilung der Finanzmittel zuständig sind. Im Ostalbkreis kooperiert der Landkreis mit dem freien Träger Kreisjugendring.

Die Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis startet im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus eine Aktion für mehr Offenheit und gegen Diskriminierung und lädt am Donnerstag, 21. März, ins Alte Rathaus nach Aalen zur Präsentation ein. Los geht’s um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wie im Übrigen bei allen anderen Veranstaltungen auch ist Landrat Joachim Bläse Schirmherr dieser Aktion.

Fotoprojekt "Menschenrechte für alle"

„Auch im Ostalbkreis erfahren viele Menschen Diskriminierung im Alltag“, so Eva Bidon. All diesen Personen habe man durch das Fotoprojekt „Menschenrechte für alle“ eine Stimme verliehen. Damit wolle man auf das Thema aufmerksam machen. Mit dabei sind bekannte und auch neue Gesichter von der Ostalb. Für die Gemeindemitglieder der Israelitischen Religionsgemeinschaft kommt Rabbiner Schneur Trebnik aus Ulm zu Wort. Entstanden sind einzigartige schwarz-weiße Aufnahmen, in Szene gesetzt und gestaltet vom Fotografen Tobias Holzinger vom Kollektiv K. Die 22 Fotos mit den Zitaten wurden zu einem Video geschnitten und werden im Aktionszeitraum vom 11. bis 24. März im öffentlichen Raum gezeigt. Am 21. März kommen auf der Studiobühne des Alten Rathauses auch die Akteure zu Wort.

Auch Joachim Ziller von der Georg-Elser-Gedenkstätte Königsbronn freut sich, wieder bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus mitzuwirken. Im vergangenen Jahr fanden die Angebote des Gedenkstätten-Teams großen Anklang.

„Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen unsere Veranstaltungen und Angebote besuchen“, sagt Eva Bidon abschließend. Das Programm der Internationalen Wochen gegen Rassismus sowie weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung gibt es unter: https://www.pfd-ostalb.de/iwgr

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind Aktionswochen der Solidarität. Sie rufen zu Aktionen und Veranstaltungen gegen Rassismus auf, für Offenheit und Respekt und verdeutlichen, dass es in einem pluralen Zusammenleben keinen Platz für Rassismus geben darf. Anlass für die Aktionswochen ist der 21. März, den die Vereinten Nationen im Jahre 1966 zum alljährlichen „Internationalen Tag zur Überwindung von Rassendiskriminierung“ ausriefen. Erinnert wird an diesem Tag an das blutige Massaker in Südafrika, bei dem 69 Demonstrierende erschossen wurden, als sie im Jahr 1960 gegen das Apartheidregime friedlich demonstrierten.