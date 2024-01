Afrika bleibt weiterhin Förderschwerpunkt

Anlässlich einer weiteren Förderrunde unterstützt der Ostalbkreis zehn Entwicklungshilfeprojekte finanziell. Landrat Joachim Bläse und Sozialdezernentin Julia Urtel übergaben am vergangenen Montag Spendenschecks an Vertreterinnen und Vertreter der Hilfsprojekte. Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet ein Begleitgremium, bestehend aus Vertretern der Kreistagsfraktionen und der Verwaltung. Der Sozialausschuss des Kreistags hat die Fördermittel in seiner Dezembersitzung freigegeben, wie das Landratsamt jetzt mitteilte.

Mit großem Engagement hilft Christel Trach-Riedesser seit mehr als 40 Jahren kirchliche Einrichtungen in Burkina Faso. Aktuell soll eine Nähschule in Lèna erweitert werden. In einem Vorschulzentrum sollen die Mütter der dort untergebrachten Kinder das Nähen mit der Nähmaschine erlernen, um sich später damit selbständig machen zu können. Da die Mütter ihre Kinder oft kilometerweit zum Zentrum bringen und manche auf die Rückkehr der Kinder aus der Einrichtung warten, bot sich die Möglichkeit, für diese Frauen eine Ausbildung an der Nähmaschine zu organisieren. Die Wartezeit wird sinnvoll genutzt, die Frauen können sich durch eine entsprechende Schulung und bei erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung sowie der Schenkung einer Nähmaschine im Dorf selbstständig machen. Der Ostalbkreis unterstützt das Projekt mit 14.400 Euro.

Der gemeinnützige Verein Hilfe für Togo in Waldstetten engagiert sich seit 1994 in dem westafrikanischen Land. Ziel ist die nachhaltige Unterstützung der Menschen in Togo. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Verbesserung der Lebensumstände in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur, Wasserversorgung sowie Medizin und Hygiene. In diesem Zusammenhang begleitet und unterstützt der Verein seit Jahren verschiedene Frauengenossenschaften vor allem im Bereich Landwirtschaft, Palmöl- und Seifenproduktion. Für die Optimierung der Produktion und auch der Vermarktung sind entsprechende Räumlichkeiten sowie effiziente Geräte und Maschinen erforderlich. Mit den Frauen wurde ein Investitionsplan erarbeitet, dessen Umsetzung seit Dezember vergangenen Jahres erfolgen soll. Der Verein Hilfe für Togo erhält dafür 9500 Euro Förderung.

Seit 1994 unterhält die Katholische Kirche Aalen eine Partnerschaft mit den Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal für deren Missionsarbeit in Tansania. Aktuell wird das Projekt „Hilfe für Kinder mit Hörschädigung in Ruhuwiko/Tansania“ unterstützt. Im Jahr 1988 wurde mit der Unterstützung des Hilfswerks Misereor in Ruhuwiko eine Schule mit Internat gebaut. Heute leben dort 160 Kinder mit Hörschädigung, die den Primary School-Abschluss sowie eine Ausbildung absolvieren können. Die Kinder sind auf 22 Klassen aufgeteilt. Lediglich für 19 Lehrende übernimmt der Staat die Gehaltszahlung, die restlichen Gehälter für zehn Lehrende müssen über das Projekt finanziert werden. Der Ostalbkreis unterstützt das Projekt mit 8500 Euro.

Der Freundeskreis Uganda in Aalen unterstützt seit 1969 kontinuierlich verschiedene Projekte in der Diözese Masaka im Südwesten von Uganda. Der Freundeskreis trägt sich überwiegend aus Spenden. Mit den geförderten Projekten will der Freundeskreis Uganda den Schulbesuch, den Besuch von Ausbildungsstätten und Hochschulen für ugandische Waisenkinder mittels Vermittlung von Schul- und Ausbildungspatenschaften ermöglichen. Zu den Hilfeleistungen gehören auch die Förderung von Landprojekten, die Errichtung und Unterhaltung von Brunnen zur Bereitstellung sauberen Trinkwassers und die Unterstützung für bestehende institutionelle oder soziale Einrichtungen. Mit einem aktuellen Projekt wird die Dachsanierung des Waisenhauses „Mother-House“ in Masaka umgesetzt. Der Ostalbkreis unterstützt die Sanierung mit 4000 Euro.