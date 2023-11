Ärger in der Pommernstraße: Stadt erhöht Pacht für Stellplätze massiv

Den Anwohnern in der Pommernstraße platzt der Kragen. Der Grund ist ein Schreiben, das sie vor einigen Tagen per Einschreiben von der Stadt Aalen erreicht hat. Hier wird angekündigt, die bisherige Gebühr der dortigen Stellplätze von 12 Euro im Jahr auf 285,60 Euro zu erhöhen. „Das ist eine Granatensauerei“, sagt ein Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, der selbst betroffen ist, namentlich aber nicht genannt werden möchte. Kontakt habe er mittlerweile zu Stadträtin Inge Birkhold aufgenommen, die dieses Thema in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag aufs Tapet bringen möchte.

Die Parksituation in den engen Straßen in der Triumphstadt ist seit eh und je ein Problem. Ganz prekär ist schon immer die Lage in der Pommernstraße gewesen, sagt der Aalener. Denn dies sei die einzige Straße in der Triumphstadt, in der die Anwohner weder rechts noch links parken können. Deshalb habe die Stadt Aalen auf Drängen der Bürger hier im Jahr 1989 auf einem ehemaligen Schuttabladeplatz 39 Stellplätze erstellt, die schließlich pro Stellplatz für 10 Mark pro Jahr an die Anwohner vermietet worden seien.

Im Jahr 2003 sei die Pacht auf 12 Euro im Jahr erhöht worden. Das sei auch in Ordnung gewesen. Dass die Stadt Aalen jetzt aber die Gebühr derart massiv erhöht, sei eine bodenlose Frechheit. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Stellplätze die vergangenen 20 Jahre ausschließlich von den Nutzern gehegt und gepflegt worden seien. Die Stadt selbst habe sich um den Unterhalt hingegen nicht gekümmert. Dass die Pacht sich inklusive Mehrwertsteuer auf 23,80 Euro monatlich pro Stellplatz erhöht, habe die Stadt Aalen in einem Schreiben mitgeteilt. In diesem habe sie darum gebeten, den neuen Pachtvertrag bis 24. November unterschrieben zurückzuschicken. Das sehen die Anlieger allerdings nicht ein. Eine solch immense Erhöhung sei die reinste Abzocke, seien sich alle einig.

Dennoch seien die Anwohner auf die Stellplätze angewiesen, weil sie keine Chance haben, woanders zu parken. Und auch für Handwerker, die zu Reparaturen oder Arbeiten gerufen werden, müssten die Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug abzustellen.

Nicht nachvollziehen kann es der Aalener, dass beim jüngsten Quartiersrundgang mit Oberbürgermeister Frederick Brütting die Erhöhung nicht zur Sprache gekommen sei. Diese werde jetzt Inge Birkhold auf Bitte der Anlieger im Gemeinderat zur Sprache bringen.

Das sagt die Stadt

Die Stellplätze in der Pommernstraße sind seit ihrer Einrichtung 1989 von der Stadt verpachtet. „Damals wurden die Aufwendungen der Anwohner beim Anlegen der Stellplätze berücksichtigt, weshalb der Pachtzins zuletzt bei sehr niedrigen 12 Euro pro Jahr lag“, sagt der stellvertretende Pressesprecher Stephan Dürr auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Da das Anlegen der Stellplätze mittlerweile mehr als 30 Jahre zurückliegt, würden die Mieten nun an das Niveau der marktüblichen Preise angeglichen. „Zum Vergleich: In der Triumphstadt liegen die marktüblichen Mietpreise für Stellplätze bei 25 Euro pro Monat. Aus diesem Grund wurden die bestehenden Pachtverträge zum Jahresende gekündigt und den bisherigen Pächtern ein Mietvertrag zu neuen Konditionen angeboten.“