Viele hundert Besucher drängten sich am Sonntagnachmittag beim Adventskonzert auf drei Etagen im Landratsamt Aalen. Das musikalische Großereignis mit vier Ensembles wertete Landrat Joachim Bläse als festliches Finale des Jubiläums „50 Jahre Ostalbkreis“. Chöre, Blasorchester und Percussionsmusiker wetteiferten in einem attraktiven Programm internationaler Weihnachtsmusik, das bis zu Liedern in der Suaheli-Sprache Afrikas reichte.

Das gute Miteinander im Ostalbkreis mit seinen 42 Städten und Gemeinden helfe, trotz der massiven Veränderungen und Krisen in der Gesellschaft, mit Zuversicht ins neue Jahr zu gehen, versicherte Landrat Joachim Bläse in seinem beherzten und lebhaften Grußwort. Unter den Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft hieß er einige Kreisräte und Bürgermeister Schäffler aus Leinzell willkommen. Durch das Programm führte sachkundig und informativ Christian Krüger vom Kulturreferat des Landratsamtes.

Mit Marimbaphon, Xylophon und verschiedenem Schlagwerk eröffnete das vielfach ausgezeichnete Percussionsensemble aus Waldstetten das Programm. Unter Leitung von Manfred Fischer präsentierten die jungen Musiker einen Mix aus klassischen Stücken von Orlando di Lasso und Johann Sebastian Bach, aber auch von modernem Sound aus USA und Südamerika mit „Christma by Numbers“ und dem rassigen „Tequila“. Das talentierte Ensemble bestach durch vielseitige und sehr exakte Rhythmen.

In wirkungsvollem Kontrast dazu führten die Young Voices der Sängerfreunde 1952 Kerkingen unter Leitung von Mathias Wolf in die Welt der Spirituals und Gospels ein. Sie trafen den andächtigen Charakter ebenso wie anschließend die mystische Atmosphäre der Märchenwelt mit „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus den „Drei Haselnüssen für Aschenbrödel“. Flott und beschwingt verabschiedeten sich die Kerkinger mit „The Lord of the Dance“.

Eindrucksvoll und harmonisch sauber intonierten die Bläser vom Musikverein Schechingen 1857 unter Leitung von Alfred Sutter ihre „kleine, aber feine Weihnachtsmusik. Besonders rasant ging es bei der Schlittenfahrt in den Alpen“ zu. Mit einer anspruchsvollen Auswahl internationaler Weihnachtsweisen, darunter auch im Suaheli-Idiom, imponierten die Sänger und Sängerinnen des seit 2014 bestehenden jungen Chores „InTakt“ Waldhausen unter Leitung von Stephan Hahn-Dambacher.

Zu Herzen gehende Weihachterzählungen lasen Mara Kübler vom Schubart-Gymnasium Aalen und Mahya Yosufi vom Partler-Gyamnsium Schwäbisch Gmünd, beide Gewinnerinnen beim Vorlesewettbewerb. Außer Kaffee und Kuchen, in der Pause serviert vom Malteser Hilfsdienst, gab es noch Gelegenheit, den Weihnachtsbasar der Hermann-Hesse-Schule Aalen, des Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg, der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd, der Heide-Schule Mutlangen und der Vinzenz-von-Paul-Werkstatt Schwäbisch Gmünd zu besuchen.