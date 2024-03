Adelmannsfelden verpasst einen Befreiungsschlag

Auch in der Kreisliga A II rollt wieder der Ball. Im Abstiegskampf feierte der SV Eintracht/Kirchheim einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen den SV Pfahlheim. Union Wasseralfingen und der FSV Zöbingen trennten sich in einem spektakulären Spiel 5:5. Der TSV Adelmannsfelden spielt 1:1 beim TSV Westhausen und verschießt spät einen Foulelfmeter. Die Partien in der Übersicht:

TV Bopfingen - FC Ellwangen 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Essome (27.), 0:2 Schubert (53.), 1:2 Ciraci/Foulelfmeter). Die Gäste aus Ellwangen waren spielerisch überlegen und effektiver. Bopfingen verkürzte kurz vor dem ende durch einen Foulelfmeter und schnupperte noch am Ausgleich.

TSV Westhausen - TSV Adelmannsfelden 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Helwer (50.), 1:1 Massopust (67). Bes. Vorkommnis: Adelmannsfelden verschießt Foulelfmeter (86.). Reserve: 0:3. In einer eher ereignisarmen begegnung, neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Die Gäste hatten kurz vor dem Ende durch einen Elfmeter noch die große Chance auf den Sieg.

SV Jagstzell - SSV Aalen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Rettenmeier (84.). In der ersten Halbzeit begegneten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wobei der SV Jagstzell die besseren Chancen verzeichnete. Allerdings fehlte bei Jagstzell bei den Abschlüssen die benötigte Durchschlagskraft. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spielgeschehen, wobei Jagstzell druckvoller blieb.Es dauerte bis zur 84. Minute, ehe Max Rettenmeier per Abstauber den Siegtreffer für den SVJ erzielte.

FC Röhlingen - SV Elchingen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Fischer (41.), 1:1 Brendle (46.), 1:2 Fischer (61.), 1:3 Rauwolf (90.). Reserve: 4:3. Nach schlechter Chancenverwertung des FCR, ging der Sieg für den SV Elchingen in Ordnung.

SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim - SV Pfahlheim 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Streinz (69.), 2:0 Schindele (83.). Der SV feierte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Kreisliga A II.

TSG Abtsgmünd - SC Unterschneidheim 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Schmid (20. und 85./Elfmeter), 3:0 Graule (88.), 3:1 Birkle (90.+4).

Hochverdienter Heimsieg von Abtsgmünd. Der Torhüter von Unterschneidheim verhinderte in der ersten Hälfte einen höheren Rückstand. Die Frank-Truppe ließ defensiv kaum etwas zu, war in der Offensive immer gefährlich und erarbeitete sich Torchance um Torchance.

Union Wasseralfingen - FSV Zöbingen 5:5 (4:4). Tore und Spielbericht nicht gemeldet.

Freitag, 8. März: FSV Kerkingen - TSV Hüttlingen.