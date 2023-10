Adelmannsfelden kann es noch

Der TSV Westhausen hat unter Interimstrainer Jürgen Rathgeb beim SSV Aalen mit 0:2 verloren.

Kreisliga A II: SSV Aalen ‐ Westhausen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 D. Kukic (10.), 2:0 J. Jakobschy (20., FE). Der SSV Aalen kam gut rein und nach zehn Minuten passte ein Freistoß von Denis Kukic perfekt. In den folgenden Minuten war der SSV überlegen. Nach 20 Minuten wurde Jens Jakobschy im Strafraum zu Fall gebracht und den Elfmeter verwandelte dieser sicher. Im zweiten Durchgang verwaltete der SSV Aalen die Führung clever.

Adelmannsfelden ‐ Unterschneidheim 3:1 (1:1). Tore: 0:1 S. Joas (4.), 1:1 D. Hahn (24.), 2:1, 3:1 A. Helwer (48., 58.). Reserven: 5:3. Die Gäste rüttelten die Heimelf mit ihrem frühen Führungstreffer auf. Der TSV legte deutlich zu und verdiente sich dank einer starken läuferischen und kämpferischen Leistung den ersten Heimsieg der Saison.

Kirchheim/Dirgenheim ‐ Ellwangen 1:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:3 E. Erol (10., 50.), 0:2 L. Wanner (25.), 4:0, 5:1 J. Agathangelidis (55., 75.), 1:4 unbekannt (70.). Die Gäste um Spielertrainer Erol hatten das Spiel von Beginn an im Griff. Die Heimelf konnte nicht mehr wie den Ehrentreffer erzielen.

Hüttlingen ‐ Elchingen 3:1 (2:0). Tore: 1:0 D. Steidle (31.), 2:0 M. Kamm (45+1., FE), 2:1 T. Sauerborn (52.), 3:1 M. Melzer (90.+4). Die Zuschauer sahen eine zerfahrene Partie, in der Hüttlingen noch vor der Pause mit 2:0 in Führung ging. Nach dem Seitenwechsel erzielten die Gäste den Anschlusstreffer und drückten auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit machte Hüttlingen dann alles klar.

Pfahlheim ‐ Kerkingen 5:0 (2:0). Tore: 1:0 J. Hermanau (31.), 2:0 B. Wohlfrom (45.), 3:0 M. Veile (47.), 4:0 M. Stock (51.), 5:0 M. Mack (90.+2). Reserven: 3:2. Eine clevere und effektive Leistung, trotz Müdigkeit in den Knochen vom Pokalspiel am Mittwoch bescherte der Okic-Truppe einen Kantersieg mit fünf Toren und durch die Niederlage von Unterschneidheim die Tabellenführung.

Jagstzell ‐ Abtsgmünd 2:0 (0:0). Tore: 1:0 P. Wunder (54.), 2:0 J. Erhard (90.+4). In der ersten Hälfte war es ein Spiel mit einigen Torchance auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte erspielte sich Jagstzell ein leichtes Übergewicht. Die Führung durch Philipp Wunder wurde nach einem Konter erzielt. Die Gäste aus Abtsgmünd setzten jetzt alles nach vorne. Jagstzell nutzte wiederum einen Konter zum 2:0.

Union Wasseralfingen ‐ Röhlingen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 L. Löffelad (67.), 1:1 J. Aman (73.). Ein am Ende gerechtes Unentschieden, weil die Gäste in der ersten Hälfte die besseren Chancen hatten und auch spielerisch besser waren. In der zweiten Hälfte umgekehrtes Bild, die Union um Spielertrainer Colletti hatte die Gäste im Griff, konnten aber den Siegtreffer nicht mehr erzielen.

Zöbingen ‐ Bopfingen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 D. Gloning (25.), 2:0 N. Maier (90.+3), 2:1 A. Ocker (90.+5). Reserven: 4:2. Die Hausherren aus Zöbingen bestimmten die erste Halbzeit und gingen verdient in Führung. Im weiteren Spielverlauf verpasste es der FSV seine Führung auszubauen. Daraufhin kamen die Gäste aus Bopfingen besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich. In der Schlussphase wurde es hektisch. Die Hausherren konnten den zweiten Treffer in der 90. Minute erzielen. Bopfingen verkürzte in der 90+4. Minute noch auf 2:1.

Kreisliga A III: Großkuchen ‐ Härtsfeld 2:5 (1:3). Tore: 0:1. 1:3 M. Bahmann (4., 42.), 0:2 M. Mehonic (33.), 1:2 Scherieble (40.), 1:4 A. Halilagic (48.), 1:5 B. Eisenbarth (73.), 2:5 Beyrle (90.). Bes. Vork.: Rote Karte Großkuchen (64.).

Königsbronn/Oberkochen ‐ TKSV Giengen 2:3 (2:2). Tore: 0:1 Özdemir (15.), 0:2 Abubakar (30.), 1:2 T. Cariati (32.), 2:2 M. Osman (42.), 2:3 Isik (50.).