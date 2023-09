ACA-Vorsitz: Uli Riegel will Josef Funk beerben

Seit 1999 gibt es den Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA). Nach Horst Uhl und Eberhard Schwerdtner übernahm Josef Funk vor vier Jahren den Vorsitz. Aus Altersgründen, wie er im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ sagt, stehe er bei der Neuwahl des Vorsitzenden in der Mitgliederversammlung am 24. Oktober nicht mehr zur Verfügung. In seine Fußstapfen treten soll Uli Riegel, Inhaber des Geschäfts Dr. Fashion.

„Jetzt sollen mal die Jungen ran“, sagt der 73-jährige Josef Funk, der auch gesteht, dass die vier Jahre unter anderem wegen der Corona-Pandemie nicht einfach gewesen seien. Er habe Uli Riegel allerdings angeboten, ihn zu unterstützen, „dass wir unser Aalen erhalten“. Trotz so mancher Leerstände sei die Kreisstadt nach wie vor eine starke Einkaufsstadt in der Region.

In die Suche nach einem Nachfolger für Josef Funk ist auch Uli Riegel als Vorstandsmitglied und Schriftführer des Vereins eingebunden gewesen. Unterm Strich habe sich aber keiner so recht für die Aufgabe erwärmen können. Deshalb habe sich der 52-Jährige letztlich dazu durchgerungen, sich selbst für den ACA-Vorsitz zu bewerben. Auch weil Mitglieder und Bürger ihm gegenüber bekundet hätten, dass er das Zeug dazu habe.

Neue und frische Ideen, wie die Innenstadt noch attraktiver gestaltet werden könne, habe Riegel. Doch diese müssten auch von den Mitgliedern mitgetragen werden. Ihm liege es am Herzen, alle mit ins Boot zu nehmen und in der Zukunft sowohl für Einzelhändler und Gastronomen als auch Dienstleister einen guten Boden zu bereiten. Überdies sei es wichtig, sich in kleinen Arbeitskreisen regelmäßig zu treffen, um so zu erfahren, wo der Schuh drücke.