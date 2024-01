Vor Kurzem ist im Aalener Hallenbad das traditionelle Neujahresschwimmen des SC Delphin Aalen ausgetragen worden. Zum Teilnehmerfeld zählten Vereine sowohl aus dem Bayrischen Schwimm-Verband als auch aus dem Württembergischen Schwimm-Verband. Die TSG Abtsgmünd ging mit vier Schwimmern an den Start. Paul Schramm (Jahrgang 2008) sicherte sich bei vier Starts jeweils die Goldmedaille.

Trotz vorheriger Krankheit ging Schramm insgesamt viermal an den Start. Über 50 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Brust und 100 Meter Freistil sicherte er sich die Goldmedaille. Über 100 Meter Freistil schwamm er mit 1:08,29 Minuten zudem eine starke Zeit. Emma Schramm (2010) ging über 50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling an den Start. Der Jahrgang 2010 wurde mit dem jüngeren Jahrgang 2009 zusammen gewertet. In dieser starken Wertung konnte sie sich zweimal den Bronzerang sichern. Ihre Schwester Sofie Schramm (2010) ging ebenfalls in diesem Teilnehmerfeld an den Start. Über 50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling sicherte sie sich die Silbermedaille.

Alexander Rieck (2005) wurde in der offenen Wertung geführt. Er ging dreimal an den Start und konnte jeweils mit guten Zeiten überzeugen. Über 50 Meter Rücken sicherte er sich zudem die Bronzemedaille.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Sofie Schramm (2010): 50 Meter Freistil, 0:35,54 Minuten, 2. Platz; 50 Meter Schmetterling, 0:41,38 Minuten, 2. Platz. Emma Schramm (2010): 50 Meter Freistil, 0:36,97 Minuten, 3. Platz; 50 Meter Schmetterling, 0:44,87 Minuten, 3. Platz. Paul Schramm (2008): 50 Meter Freistil, 0:29,17 Minuten, 1. Platz; 50 Meter Schmetterling, 0:34,20 Minuten, 1. Platz; 50 Meter Brust, 0:41,16 Minuten, 1. Platz; 100 Meter Freistil, 1:08,29 Minuten, 1. Platz. Alexander Rieck (2005): 50 Meter Freistil, 0:35,19 Minuten, 5. Platz; 50 Meter Schmetterling, 0:46,42 Minuten, 5. Platz; 50 Meter Rücken, 0:42,81 Minuten, 3. Platz.