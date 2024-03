Ein Treffer hat die Entscheidung gebracht. Dabei sind durchaus mehr Treffer möglich gewesen. Beide Mannschaften hatten ihre Gelegenheiten. Doch es war letztlich die U23 der Eintracht, die eben eine davon nutzen konnte. So endet die Serie unter Aalens Neu-Trainer Markus Pflanz und Aalen unterlag an diesem Samstag in Sportpark Dreieich mit 0:1.

Die Partie brauchte keine Anlaufzeit

Nach nicht einmal zehn Minuten standen beide Torhüter im Fokus. Bereits nach fünf Minuten bewahrte Michel Witte im Tor der Aalener den VfR vor dem Rückstand. Ignacio Ferri verpasste die Führung für die jungen Adler. Nur drei Minuten später war es dann Benjamin Kindsvater, der viel richtig machte. Sein Abschluss vor Eintracht-Keeper Dos Santos zu zentral.

Brauburger lässt Führung liegen

Wiederum zwei Minuten später ließ Witte den Ball nach einer Hereingabe wieder fallen: Maximilian Brauburger setzte den Ball aber über den Kasten (11.). Weitere vier Minuten später war es erneut Brauburger, der ein ungeschicktes Abwehrverhalten von Lasse Jürgensen nicht bestrafen konnten. Witte wehrte seinen Schuss ab - Eckball. Nach fast 25 Minuten meldete sich Aalen kurios zurück: Levin Kundruweit musste in die Kabine. Sein Schnürsenkel war nach einem Kampf um den Ball kaputt. Nach zwei Minuten war Aalens Angreifer allerdings wieder zurück. Die Partie indessen konnte die hohe Schlagzahl aus den ersten Minuten nicht halten. Kurz vor der Pause allerdings rettete VfR-Kapitän Ali Odabas noch einmal in höchster Not vor dem einschussbereiten Ferri.

Frankfurt belohnt sich

Nur fünf Minuten nach der Pause gingen die Frankfurter verdient in Führung. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Harpreet Ghotra musste nach einer perfekten Hereingabe nur noch den Fuß dranhalten - 1:0 (50.). Die Eintracht spielte weiter, aber auch Aalen sollte noch einmal seine Möglichkeiten bekommen. Nach einer Flanke des eingewechselten Jascha Döringer war es Stefan Wächter, der den Ball an das Außennetz setzte (67.).

Aalen kann nachlegen

Frankfurt II blieb weiter gefährlich, aber man merkte auch dieses Spiel wieder, der VfR hat die Power, um auch gegen Ende des Spiels noch einmal zu attackieren. Doch weder Paolo Maiella (nach Zuspiel von Alessandro Abruscia, 80.), noch Marco Reinhardt konnten ihre guten Gelegenheit zum Ausgleich nutzen. „Ich denke, dass ein Punkt absolut im Bereich des Möglichen war“, sagt VfR-Trainer Pflanz und ergänzt: „Wir haben unsere Umschaltsituation einfach zu schlampig ausgespielt und viele falschen Entscheidungen getroffen.“ Für Aalen bedeutet die erste Niederlage unter Markus Pflanz das Abrutschen auf den 15. Tabellenplatz.

VfR: Witte – Rahn (58. Döringer), Jürgensen, Meien, Abruscia, Kindsvater, Kundruweit (59. Rienhardt), Odabas, Preu (46. Diakite), Thermann (76. Szabo), Wächter (76. Maiella). Tor: 1:0 Ghotra (50.).