Einen Rat hat der 50 Jahre alte Fußballtrainer Alexander Blessin für seinen ehemaligen Co-Trainer Markus Pflanz auf jeden Fall schon parat: „Er wird schwäbisch lernen müssen. Das ist wichtig auf der Ostalb.“ Auf dem Weg zur A-Lizenz haben sich beiden einst kennengelernt und gleich einen guten Draht zueinander entwickelt. „Wir haben die gleiche Philosophie.“

Pflanz und Blessin in Kontakt

Nach dem Lehrgang zur A-Lizenz haben sich Pflanz und Blessin nicht aus den Augen verloren. „Wir waren immer wieder in Kontakt.“ Als dann der Gang ins Ausland in Richtung Belgien auf dem Plan stand, war der ehemalige Jugend-Trainer bei RB Leipzig eben auf der Suche nach einem Mitstreiter. Es ging für Blessin dabei viel um Vertrauen und eben die gleiche Spielphilosophie. Der Co-Trainer-Posten beim KV Oostende sollte es für Pflanz also werden. Ein steiler Aufstieg für den Mann aus Fulda, der zuvor in der siebten Liga auf der Trainerbank gesessen hatte. Dafür allerdings musste Pflanz viel Sicherheit aufgeben. „Es war schon immer sein Traum und daher hat er das Angebot sehr schnell angenommen“, erinnert sich Blessin.

Ade Finanzamt und hallo Haifischbecken Profibereich

Zwei Jahre haben die beiden dann schließlich in Belgien zusammengearbeitet. Es hätte sogar länger werden können. Doch als Blessin zu Genua und später zu seinem aktuellen Verein Union Saint-Gilloise wechselte, ergab sich keine weitere Zusammenarbeit mit Pflanz. Dass es so kam, lag nicht am fehlenden Willen der beiden Trainer. „Er ist ein Schafferle, der wirklich sehr viel Zeit investiert und akribisch arbeitet.“ Eigenschaften, die eben auch auf Blessin zutreffen. „Wir haben in Oostende von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends gearbeitet. Ohne auf die Uhr zu schauen und es hat eben einfach Spaß gemacht in dieser Gruppe zu arbeiten. Dazu gehörte auch Eberhard Trautner, der ebenfalls gleich tickt.“ Pflanz sei zwar kein Schwabe, aber es habe eben einfach gepasst.

Pflanz rückt ins erste Glied

Spätestens mit dem Wechsel zum Fußball-Regionalligisten VfR Aalen hat Pflanz jetzt den Sprung gewagt. Raus aus der Co-Trainer-Ecke und hinein in die Chefrolle. „Er hat Blut geleckt“, glaubt Blessin und blickt auf die fünf Partien, in denen Pflanz als Interimstrainer bei Oostende übernommen hatte. „Das Geschäft ist schnelllebig und jetzt hat er die Chance bekommen.“ Dabei spiele es auch keine Rolle, dass mit Aalen gleich Abstiegskampf ansteht. „Es ist mit Sicherheit eine interessante Aufgabe.“ Ein wenig kann man die Situation mit der ersten Station in Belgien vergleichen. Auch da kam er in einen Club, der zuvor zwei Jahre gegen den Abstieg gespielt hatte.

Es geht immer auch ein bisschen darum, ins Risiko zu gehen. Es ist seine Chance, dort etwas aufzubauen und sich einen Namen zu machen.“ Alexander Blessin

Wiedersehen möglich

Und wer weiß es in diesem schnelllebigen Geschäft schon? Vielleicht kreuzen sich die Wege der beiden Trainer dann auch mal wieder. Aktuell allerdings verfolgt Blessin als Trainer des Spitzenreiters der Jupiler Pro League in Belgien (48 Punkte) sechs Punkte vor dem RSC Anderlecht natürlich völlig andere Ziele als Pflanz, der mit dem VfR Aalen in der Regionalliga Südwest erst einmal in der anstehenden Restsaison um den Klassenverbleib kämpft.