Abschied von Chorleiter Hans–Peter Haas

Mit einer festlichen Orchestermesse, der „Missa Brixinensis“ von Stefan Trenner, ist Hans–Peter Haas nach 34 Jahren Chorleitertätigkeit in der Salvatorgemeinde am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet worden. In der vollbesetzten Salvatorkirche überreichten ihm die Pfarrgemeinde einen reich bestückten Geschenkkorb und der Chor einen Hotelgutschein für einen zweitägigen Aufenthalt im Legoland.

Abschiedsaufführung in der Salvatorkirche

Der Chor und das Orchester mit Konrad Bader an der Orgel haben die glanzvolle, von Stefan Trenner 2011 in Brixen komponierte Messe als Abschiedsaufführung gewählt. Sie war von Hans–Peter Haas vor zwei Jahren einstudiert und in der Salvatorkirche Aalen zum ersten Mal aufgeführt worden. Der sehr gut vorbereitete Chor und das groß besetzte Orchester samt Organist sorgten für eine triumphale, besonders von den Bläsern geprägte Klangwirkung. Als Solisten stachen Christine Mairle–Zirbs (Sopran), Monika Huber (Alt) und Stefan Zieker (Tenor) hervor.

Als Kontrapunkte zu diesem Paradestück wählte Hans–Peter Haas das „Benediction“ von John Rutter und am Schluss das gemütvolle „O Maria, sei gegrüßt“. Der Chor glänzte mit gewohnt hoher Qualität bei diesem musikalischen Geschenk für seinen langjährigen Chorleiter. Konrad Bader brillierte nicht nur in der modernen Messe, sondern umrahmte das Abschiedsprogramm mit klassischen Orgelstücken. Das Gleichnis Jesu vom Sämann auslegend, empfahl Pfarrer Wolfgang Sedlmeier in seiner Predigt die Umsetzung der Gnadengaben des Heiligen Geistes in einem sinnvollen, erfüllten Leben.

Lob und Dank für den Dirigenten

Dem langjährigen Chorleiter sprach Sedlmeier ein großes Dankeschön aus für die Mühe, die Kreativität und die Geduld, die er über die Jahrzehnte eingesetzt habe. Den liturgischen Dienst habe Haas nicht nur verlässlich verantwortet, sondern auch hervorragend gestaltet. Dabei habe er Altes und Neues aus den Schätzen der Kirchenmusik hervorgeholt und zur Freude der Gottesdienstbesucher zum Klingen gebracht. Sedlmeier wünschte dem Chor für die Zukunft auch junge Männer.

65 Messen und 408 Gottesdienste

Chorvorstand Helmut Erhardt griff in seiner umfassenden Würdigung des beliebten Dirigenten tief in die Chronik des Chores. Hans–Peter Haas habe in diesen 34 Jahren 33 mal an Ostern und Weihnachten eine Messe aufgeführt. Es sei ihm gelungen, einem Chor aus ehrenamtlich singenden Laien pßrofessionelle technisch–körperliche Möglichkeiten aufzuzeigen, um musikalische Höchstleistungen zu erreichen. „Insgesamt hat Haas 65 Messen einstudiert und in 408 Gottesdiensten dirigiert“, bilanzierte Erhardt. Zum 150–jährigen Bestehen des Chors habe Haas über 200 Sängerinnen und Sänger aus vier Chören zusammengeführt. Mit moderner Kirchenmusik habe er zudem das Programm der Donaueschinger Musiktage bereichert.

Nach den Dankesworten von Waltraud Ensle im Namen des Kirchengemeinderats zeigte sich Hans–Peter Haas mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von der Würdigung seines Wirkens tief gerührt. Sein Dank galt dem Chor, den Solisten und den Musikern beider Orchester sowie dem Organisten. Für den Chorleiterwechsel zu einem neuen, bis jetzt noch nicht bekannten Chorleiter wünschte er der Salvatorgemeinde alles Gute und viel Erfolg.