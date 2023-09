{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Aalen"]} (an) ‐ Ein Hauch von Abschied und Wehmut wehte um den Treffpunkt am Rötenberg, als Pfarrer Bernhard Richter bei der Mitgliederversammlung sein Amt als erster Vorsitzender des Fördervereins niedergelegt hat. Richter hatte wie sein Stellvertreter Günter Hoeschle, der ebenfalls verabschiedet wurde, den Verein seit seiner Gründung vor zehn Jahren geleitet. Zuvor war Richter Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Rötenberg, die er als Nachfolger für Albrecht Schmid viele Jahre leitete.

An die Spitze des Fördervereins neu gewählt wurden Pfarrerin Caroline Bender als Vorsitzende und Murat Goel als ihr Stellvertreter. Thomas Roell als Beisitzer, Markus Biehler als Kassierer und Jürgen Däffner als Beisitzer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Markus Biehler gab einen Kassenbericht und Elisabeth Beyer bestätigte als Kassenprüferin die ordnungsgemäße Führung der Kasse.

Katja Stark, die Leiterin des Amts für Soziales, Jugend und Familie der Stadt Aalen, lobte das vielfältige Engagement des Fördervereins und dankte den scheidenden Vorsitzenden für ihr Wirken an der Spitze.

Eingangs hatte Bernhard Richter seinen letzten Rechenschaftsbericht abgelegt und noch einmal die Anfänge vor 50 Jahren, aber auch die Neustrukturierung vor zehn Jahre in Erinnerung gerufen. Er sprach von schmerzlichen Verlusten wie Brigitte Geßler, Mustafa Oguz und Albrecht Schmid, aber auch von vielen Festen, Ausflügen, Jahresessen und anderen Begegnungen, die vom Förderverein finanziert wurden, genauso wie kleine und größere Anschaffungen. Für Richter war und bleibt wichtig, dass der Treffpunkt für Menschen eine Heimat werde und bleibe. Und man dürfe auch feststellen, dass aus einem einstigen Problemviertel ein charmantes Wohnquartier geworden sei, schloss Richter seinen Bericht.

Am Ende gab Treffpunktleiter Sven Mielke eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen am Treffpunkt und dankte für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung seiner Arbeit durch den Förderverein.