Jetzt hatte ich doch noch darüber philosophiert, mit wie vielen Drehbüchern Cora Schumacher in den australischen Dschungel angereist ist. Erst die Affäre mit Oliver Pocher gestanden, dann die Unterdrückung in ihrer Ehe mit Ralf Schumacher kommuniziert. Was sollte da noch kommen? Antwort: Nichts. Kurz vor der Liveschalte an Tag drei hat Schumacher das Camp verlassen, die genauen Gründe erfährt man im Rahmen der Sendung von Tag vier. Meine Theorie: Sie hatte tatsächlich nur zwei Drehbücher mit und wusste einfach nicht, welche Bombe sie noch hätte platzen lassen können. Dumm gelaufen.

Die vermutlich kürzeste Dschungelprüfung in der Geschichte

Leyla Lahouar liegt panisch in ihrem Spa-Kerker bei der Dschungelprüfung "Ich bin im Spa Holt mich hier raus!" am dritten Tag der Jubiläumsausgabe des TV-Dschungelcamps «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!», das am Sonntag (21.Januar2024)auf RTL ausgestrahlt wurde. War das denn nun die kürzeste Prüfung aller Zeiten? (Foto: Stefan Thoyah/RTL+/dpa )

Mit einer anderen Vermutung hatte ich allerdings recht. So prophezeite ich doch, dass die Dschungelprüfung mit Leyla bestimmt lustig werden würde. Am Ende war es vermutlich die kürzeste Prüfung aller Zeiten. In einer Art Glassarg, in den die üblichen verdächtigen Dschungeltiere eingelassen werden sollten, um die Prüfung möglichst zu erschweren, lagen Twenty4Tim und besagte Leyla. Als dann aber die erste Eidechse (oder war es ein Leguan? Oder doch etwas anderes?) auf Leylas Kopf ausgeleert wurde, waren die Schreie von Tim am Vortag wieder schnell vergessen. Nach knapp sieben Sekunden schrie sie die erlösenden Worte: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Prüfung vorbei, keine Sterne, Bohnen und Reis sowie die schlechte Stimmung der Mitcamper sicher. Und im Camp beschrieb Tim schließlich die Prüfung: „Wir waren lebendig begraben.“ Nein, Tim, wart Ihr nicht. Hat dir das Geschrei von Leyla womöglich die Erinnerung getrübt...?

Trotz toller Tipps geht´s nun immer in die Prüfungen

Damit macht sie mir meine andere These gleich zunichte: Ich dachte, dass Tim fortan in jede Prüfung gewählt würde, weil er eine ähnliche Kreischkraft hat. Dabei hat Leyla noch von Kim Virginia genau diesen Tipp mit auf den Weg bekommen: Sie solle cool bleiben und nicht so viel schreien, sonst würde sie künftig immer gewählt werden. Da hatte sie vermutlich nicht richtig zugehört, oder wollte es nicht - und am Ende der Sendung kam natürlich die Quittung, die ein Dschungelfan längst erahnen konnte: Die nächste Prüfung muss sie erneut absolvieren. Stattdessen hat sie Kim Virginia als ihre Feindin ausgemacht, die ständig Seitenhiebe verteile. Na dann, dann ist das halt jetzt so.

„Verknallt“ feiert ein Revival

Nach dem Motto „Sex sells“ berichtet das Model Anya übrigens fast pausenlos, wie heiß sie David Odonkor findet. Sogar geträumt habe sie von ihm, „der Traum war ziemlich intense“. Oje, keine Einzelheiten bitte. Zur Belohnung durfte sie schließlich noch mit ihrem David die Schatzsuche machen, hatte ihren Schatz somit eigentlich bereits gefunden. „Verknallt“ sei sie, gab sie zu, das Wort feiert aktuell offensichtlich ein Revival. Schumacher benutzte es in Bezug auf Oliver Pocher auch schon. Muss ich mir merken.

Rückblick auf Kim Virginia und Mike Heiter mit Fazit: Alles vielleicht korrekt

Dank dieser kurzen Dauer der Sendung zu Tag drei habe ich mir die Freiheit herausgenommen, noch einen kurzen Nachtrag zu Tag zwei zu schreiben. Der geneigte Dschungelfan hat bestimmt gemerkt, dass ich nicht meinen Senf zu Kim Virginia und Mike Heiter dazugegeben habe. Das hatte auch einen Grund. Nachdem ich kapiert hatte, dass die beiden so eine Art „Beziehung“ - vor dem Dschungel - miteinander gehabt haben, trug sich am Lagerfeuer ein Gespräch zusammen, was tiefgründiger nicht hätte sein können. Kim Virginia wollte eine Aussprache, da sie offenbar nicht ganz einverstanden damit ist, dass und wie Mike ihr den Laufpass gegeben hat. So sprach sie ihn darauf an und er entgegnete, wie ein echter Gentleman, fast staatsmännisch: „Ich war doch korrekt zu Dir.“ Daraufhin entgegnete sie mit versteinerter Miene: „Geht so.“ Daraufhin sagte er wieder: Ich war korrekt zu Dir.“ Daraufhin sagte sie... Lassen wir das. Jetzt wisst Ihr, warum ich darauf nicht eingegangen bin, das ging gefühlt eine halbe Stunde so weiter. Bei zu viel Philosophie muss ich erst einmal eine Nacht darüber schlafen.

Hoffen auf längere Folgen und noch ein paar Sprüche

Morgen geht es dann hoffentlich wieder etwas länger, doch das, was RTL in die dritte Folge gepackt hat, konnte sich dennoch sehen lassen. Also dann, bis morgen.

Auch in wenig Sendezeit haben die Kandidaten einige lustige Sprüche rausgehauen:

„Am ersten Tag habe ich gemerkt, wie ich während eines Gesprächs gepupst habe.“ (Lucy).

„An einem Tag konnte ich ziemlich viel furzen, jetzt habe ich eine Posperre.“ (Twenty4Tim).

„Was piekt mich denn da die ganze Zeit? Ich krieg noch Malaria und alles.“ (Leyla).

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.