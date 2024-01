An diesem Samstag (18.40 Uhr) steht für die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen in der Württembergliga das erste Liga-Spiel des Jahres an. Gegner in der Wasseralfinger Talsporthalle wird Wangen sein.

Neues Jahr, neues Glück. So könnte das Motto der SG2H-Damen lauten. Vor Weihnachten setzte es sieben Niederlagen in Serie. Die Folge aus diesem Negativlauf war das Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz (4:16 Punkte). Hoffnung machen dürfte der Blick auf die Tabelle, denn noch sind die Mannschaften im Tabellenkeller eng beisammen. Platz sechs und zwölf trennen lediglich sechs Punkte. Eben diesen sechsten Platz hat Hofen/Hüttlingens kommender Gegner Wangen inne. Der Aufsteiger spielt bislang eine starke Saison und hat 10:12 Punkte auf dem Konto, es gab fünf Siege und sechs Niederlagen. Dabei steht die Mannschaft für Spektakel. 289 erzielte Tore bedeuten die fünftstärkste Offensive der Liga, allerdings gab es auch 303 Gegentore. Lediglich Salamander Kornwestheim (304) und der SV Remshalden haben mehr Gegentore kassiert. Im Hinspiel gaben die Spielerinnen aus dem Allgäu gleich mal eine Kostprobe ihrer Offensivkünste. 32:24 endete die Partie gegen die SG Hofen/Hüttlingen. Beste Torschützin war dabei mit Abstand Janika Schwanninger mit insgesamt zwölf Treffern. Im weiteren Saisonverlauf erzielte sie 49 weitere Treffer - mit 61 Toren ist sie auch die Treffsicherste im Team des MTG Wangen. „Im Hinspiel haben sie uns in der zweiten Halbzeit den Schneid abgekauft, was das Tempo angeht. Sie haben uns regelrecht überrannt und auch verdient gewonnen. Die 32 Gegentore waren für uns definitiv zu viel“, blickt SG2H-Trainer Marco Grupp zurück. Dabei ergänzt er noch, dass das Unterbinden des Wangener Tempospiels an diesem Samstag höchste Priorität hat. „Wir dürfen auf keinen Fall wieder 32 Gegentore kassieren, denn dann wird es ganz schwer.“