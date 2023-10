Ab durch den Rohrwang

Am Samstag, den 11. November startet wieder der Aalener Rohrwanglauf, diesmal in seiner 38. Ausführung. Ausrichter sind die beiden Abteilungen Leichtathletik und Triathlon der Aalener Sportallianz.

Die diesjährigen Kreismeisterschaften im Waldlauf sind in den Rohrwanglauf integriert. In der Anmeldung können Teilnehmer aus dem Kreis auswählen, ob sie bei den Meisterschaften gewertet werden möchten. Der Lauf führt durch das Aalener Naherholungsgebiet Rohrwang. Die Strecke verläuft im Wald und führt in weiten Teilen über geschotterte Waldwege, auf kurzen Abschnitten wird aber auch auf asphaltierten Wegen gelaufen. Es werden diese Jahr drei Streckenlängen angeboten: die Rohrwangmeile für Schüler und Schülerinnen, die Mittelstrecke mit einer Länge von 5,4 Kilometer für Jugendliche und Aktive und die Langstrecke mit zehn Kilometern Länge für die Aktiven. Die Rohrwangmeile startet um 10.45 Uhr. Die anderen Läufe starten zeitgleich um 11 Uhr. Anmeldungen sind bis 8. November unter rohrwanglauf.de möglich. Bis eine Stunde vor den Läufen kann am Wettkampftag nachgemeldet werden.