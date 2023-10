Ein Klima wie in Mittelitalien, etwa wie in Aalens Partnerstadt Cervia: Ist das Aalens Zukunft gegen Ende dieses Jahrhunderts? Eine Analyse des städtischen Amts für Grünflächen und Klimaschutz legt den Vergleich nahe. Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht.

Welche europäische Stadt hat heute die klimatischen Bedingungen, die in 50 Jahren voraussichtlich in Aalen herrschen werden? Wer ist Aalens „klimatischer Zwilling?“ Diese Frage sollte die Stadt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dem Umweltbundesamt stellen.

In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik am Donnerstag, 12. Oktober, ab 15 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses wird die Verwaltung die Antwort präsentieren. Dafür hat sie auf Grundlage von Daten und Berichten, die vom Umweltbundesamt zur Verfügung gestellt wurden, selbst eine Analyse durchgeführt.

Das Ergebnis: Aalen liegt in einer der Regionen in Deutschland, „die sich in Zukunft voraussichtlich am stärksten erwärmen, mit deutlich mehr Hitzetagen. Im Sommer ist außerdem mit zurückgehenden Niederschlägen und häufigeren Trockenperioden zu rechnen.“ So eine Risikoanalyse, die das Umweltbundesamt 2021 herausgegeben hat. Wie heiß es wirklich wird, hänge davon ab, wie sich die Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre entwickeln. Diese wiederum hängen davon ab, was die Menschen tun oder nicht tun, um deren Ausstoß zu bremsen.

Drei Szenarien gibt es dafür laut einem Sachstandbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Erstes Szenario: Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens werden erreicht. Zweites Szenario: Der Ausstoß von Treibhausgasen wird durch eingeschränkte Klima-schutzmaßnahmen immerhin noch reduziert.

Allerdings geht das Umweltbundesamt vom dritten Szenario aus, um die Klimaveränderungen zu beschreiben. Danach nimmt der Ausstoß von Treibhausgasen „neben den fossilen Emissionen auch wegen einer wachsenden Weltbevölkerung, tauendem Permafrost, häufigeren Waldbränden und ähnlichen Prozessen kontinuierlich zu“.

Die voraussichtlichen Folgen bis Ende des Jahrhunderts unter anderem: 21 Prozent mehr Niederschlag im Winter, sechs Prozent weniger Niederschlag im Sommer, 38 Prozent mehr Stark-regentage und 57 Prozent weniger Frosttage.

Um festzustellen, mit welchen südlichen Nachbarn sich deutsche Regionen künftig klimatisch vergleichen können, hat das Institut für Klimawandel und Transformation des Forschungszentrums Eurac Research mit Sitz in Bozen 2021 einen Bericht über die „Climate Analogs for Germany“ erstellt. Diesen Bericht nimmt die Aalener Verwaltung für ihre Analyse als weitere Grundlage.

Das Klima Aalens ähnelt demnach derzeit am ehesten dem Klima von München, Bayreuth oder Reutlingen. Bei der vorausgesagten Erwärmung werde das Aalener Klima sich in der Mitte des Jahrhunderts zunächst nach Südost-Frankreich und am Ende des Jahrhunderts in Richtung Mittelitalien verschieben.

Das Fazit der Verwaltung: „Für Aalen lässt sich nicht ein einziger Klimazwilling ermitteln. Jedoch verdeutlicht die Analyse, dass bis zum Ende des Jahrhunderts in Aalen klimatische Verhältnisse wie in Mittelitalien an der Ostküste herrschen könnten. In dieser Region liegt die Aalener Partnerstadt Cervia.“

Daraus folgert die Stadt, dass man sich mit Cervia, aber auch mit den anderen Aalener Partnerstädten, weiter zu Klimaanpassungsmaßnahmen austauschen sollte. Den Auftakt für eine zukünftige Zusammenarbeit habe es im Rahmen der Klimakonferenz am 8. September im KubAA bereits gegeben. Insbesondere der Wissenstransfer mit Cervia solle intensiviert werden. Darüber hinaus ergreife die Stadt Aalen bereits Maßnahmen, um die Auswirkungen der Klimafolgen einzudämmen:

2018 entstand ein Gutachten für ein klimagerechtes Flächenmanagement. Es stelle auf Ebene des Flächennutzungsplans eine Entscheidungsgrundlage für den Umgang mit Freiflächen im Stadtgebiet dar. 2019 und 2020 fanden Beratungen statt, um auf die negativen Folgen des Klimawandels vor Ort reagieren zu können. Der Schlussbericht „Anpassung an den Klimawandel“ wurde im September 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Im Rahmen des Programms „Flächen gewinnen“ unterstütze die Stadt Maßnahmen der Innenentwicklung, darunter seit 2021 Baumpflanzungen durch Privatpersonen und Vereine im Stadtgebiet. Neben geeigneten Laubbäumen werden Hecken, Sträucher sowie Obstbäume mit bis zu 500 Euro pro Grundstück bezuschusst. Damit die Bäume erfolgreich anwachsen, werde als Reaktion auf zunehmende Trockenheit und höhere Temperaturen im Frühjahr das Baumpflanzprogramm zukünftig im Herbst durchgeführt.

Auch der Wiederherstellung des Gaulbads und der Begrünung der Stuttgarter Straße liege der Klimagedanke zugrunde, ebenso dem ökologischen Ausbau des Kochers mit Hochwasserschutz auf dem ehemaligen Uniongelände.

Als weitere Anpassung an Hochwasserlagen erarbeitet das Tiefbauamt für Aalen ein Starkregenrisikomanagement sowie einen Hochwasseralarm- und Einsatzplan, der als Leitfaden für den Ernstfall dienen soll.

Zur Hitzevorsorge werden zusammen mit den Stadtwerken Trinkwasserbrunnen im gesamten Stadtgebiet aufgestellt.