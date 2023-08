Aalens Trainer Tobias Cramer: „Es ist immer etwas Besonderes, wenn Offenbach kommt“

Für Fußball–Regionalligist VfR Aalen steht an diesem Freitag bereits das nächste Spiel gegen eine Top–Mannschaft an. Kickers Offenbach wird in der Centus Arena zu Gast sein. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr.

VfR–Trainer Tobias Cramer freut sich auf die Partie gegen Offenbach

Das lange Warten hat ein Ende gefunden. 83 Tage ist es her, dass der VfR Aalen ein Heimspiel in der Regionalliga Südwest bestritt. Trainer Tobias Cramer freut sich bereits auf das erste Spiel der Saison vor den heimischen Fans: „Es ist immer etwas Besonderes wenn die Kickers aus Offenbach kommen. Es werden auch zahlreiche Fans mit anreisen. Die Stimmung im Stadion wird sehr gut werden, mit allen Emotionen, die dazugehören: Ob negative oder positive Emotionen. Deshalb sind das Spiele, die man genießen soll, da sie nicht alltäglich sind. Wenn wir es schaffen unsere Leistungsfähigkeit auf den Platz zu bringen, wird das mit Sicherheit ein interessantes Spiel.“ Aalens Trainer kann dabei fast aus dem Vollen schöpfen. Außer Jascha Döhringer, der in Homburg die Ampelkarte sah, sind alle Spieler einsatzbereit. Wer Döhringer ersetzen soll, ist allerdings noch offen. „Im Donnerstagstraining haben wir nochmals Eindrücke gewonnen, weil wir da auf dem Großfeld gespielt haben. Es gibt eine Tendenz, aber noch keine Entscheidung.“ Die besten Chancen auf einen Startelfeinsatz dürften Frederik Rahn und Michael Schaupp haben. Michael Schaupp ist zwar ein gelernter Innenverteidiger, dennoch hat er auch schon bewiesen, dass er auf der Rechtsverteidigerposition spielen kann.

Hat Homburg den VfR unterschätzt?

Am vergangenen Sonntag konnte der VfR Aalen einen Punkt beim Aufstiegsfavoriten FC Homburg mitnehmen. Speziell in der ersten Halbzeit war Trainer Tobias Cramer mit dem Auftreten seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Die Disziplin, die wir gegen den Ball erarbeitet haben, war richtig gut. In den ersten 20 waren wir fast schon spielbestimmend. Man hatte das Gefühl, dass Homburg uns ein wenig unterschätzt hatte — auch was unsere fußballerische Qualität angeht. Sie haben sich dann nach hinten eher ein bisschen tiefer reingestellt, weil wir eine hohe Passsicherheit hatten“, so Cramer. In die Offensivaktionen seit der VfR laut Cramer aber teilweise zu forsch gekommen. „Wir haben deshalb die Restverteidigung ein wenig vernachlässigt. In den ein oder anderen Situationen waren beide Außenverteidiger zu hoch im Spiel — wenn dann das Umschaltspiel des Gegners gut funktioniert, haben wir nur zwei oder drei Leute, die in der Restverteidigung agieren können“, berichtet Cramer. Außerdem wolle der VfR vieles spielerisch lösen, auch in Druckbedingungen im Abwehrbereich. Cramer wünscht sich, dass man in gewissen Situationen „den Ball ganz salopp auf die Tribüne dreschen muss. Das müssen wir lernen und diese Balance finden.“

Der VfR Aalen braucht am Freitagabend geniale Momente

Nur fünf Tage nach der Partie in Homburg, empfängt der VfR nun Kickers Offenbach. Der Saisonstart für die Mannschaft aus Hessen misslang allerdings. Im Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers gab es eine knappe 0:1–Niederlage. Wie Cramer betont, habe Offenbach Pech gehabt, mit zwei großen Chancen, die vergeben wurden. Unter anderem gab es einen Pfostentreffer. „Wenn sie da den Türoffner finden, wird es für jede Gastmannschaft in Offenbach schwer. Stuttgart hat sich aber auch das Quäntchen Spielglück gegen den Ball erarbeitet — und dann kommt so ein genialer Moment. Diese geniale Momente brauchen wir am Freitag auch um Paroli zu bieten“, erklärt Cramer.

2:0–Heimsieg in der vergangenen Saison

Die Bilanz zwischen beiden Mannschaften ist in der Regionalliga Südwest relativ ausgeglichen: In acht Partien gab es drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen für den VfR gegen Kickers Offenbach. In der vergangenen Saison feierte die Cramer–Truppe zu Hause einen 2:0–Erfolg. Paolo Maiella und Benjamin Kindsvater erzielten damals die Treffer. Gegen eine Wiederholung dieses Ergebnisses an diesem Freitagabend hätte beim VfR sicherlich keiner etwas.