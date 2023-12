Am 1. Oktober hat Frederick Brütting sein Amt als Oberbürgermeister Aalens angetreten. Schon während des Wahlkampfs hat der ehemalige Bürgermeister Heubachs als Favorit gegolten, ist dieser Favoritenrolle am Ende deutlich gerecht geworden. „Mit 40 wird der Schwob gscheid, an andrer net in Ewigkeit“ - diesen Spruch kennt jeder, Brütting sicher auch und ebenfalls sicher scheint, dass er diesen Spruch nicht nur einmal an seinem Geburtstag zu hören bekommt.

Alt-OB Ulrich Pfeifle mit Vorschusslorbeeren

Alt-OB Ulrich Pfeifle, einer der Mentoren des SPD-Politikers, bewertete am Tag der Wahl, dass Frederick Brütting ein Glücksfall für Aalen sei, „weil bei ihm alles passt“. Dass Brütting das Rennen machen würde, schien bereits im Vorfeld klar, wenn man sich in der Aalener Bürgerschaft umgehört hatte. Die Frage schien nur zu sein, ob es eines zweiten Wahlgangs bedürfe. Antwort: nein. 71,21 Prozent haben eine deutliche Sprache gesprochen. Doch das gehört bereits zur Aalener Stadtgeschichte, ewig scheint dieser Moment bereits her zu sein. Und in diesen zwei Jahren hat Brütting schon einiges erleben und so manches durchmachen müssen - in Aalen und der Region ist dann doch ein wenig mehr los als in Heubach.

In Krisen zur Stelle, bei Diskussionen nicht weggeduckt

In Aalen scheint Brütting allgegenwärtig, steht vor allem bei Krisen (Erdbeben in der Türkei, Krieg in der Ukraine) oder den heißesten Diskussionsthemen der Region (Sobek-Steg, die Klinik-Debatte) in vorderster Reihe, duckt sich nicht weg. Brütting ist mit Yeliz Brütting verheiratet, die türkische Wurzeln hat. Besonders in dieser Community ist er ein gern gesehener Gast und lässt es sich bei Veranstaltungen vor Ort nie nehmen, auf Türkisch Worte zu verlieren. Das imponiert natürlich. Als er aber im Trimuph-Areal seine Worte an die dort Helfenden richtete, da musste man nicht Türkisch verstehen, um die Bestürzung zu verstehen. Brütting war sicher ein Mosaiksteinchen, warum auf das Aalener Spendenkonto in Summe über 250.000 Euro eingegangen waren. Innerhalb weniger Tage haben 1200 Spenderinnen und Spender aus Aalen und von der ganzen Ostalb 250.000 Euro für die Erdbebenopfer in der türkischen Provinz Hatay mit Aalens Partnerstadt Antakya im Zentrum über das Spendenkonto der Stadt beziehungsweise des DRK-Kreisverbands Aalen zur Verfügung gestellt. Vor Ort war ebenfalls alles bestens organisiert. Für 25.000 Euro habe man aber auch über die Krankenhausapotheken der Kliniken Ostalb Medikamente besorgt.

Eine Frage zum Sobek-Steg wird es nicht mehr geben

Der Sobek-Steg war schon vor Brüttings Amtszeit ein Thema in Aalen. Brütting mahnte gleich zu Beginn, dass dieses Bauvorhaben doch eine Menge Geld verschlänge, doch der Gemeinderat am Ende entscheiden müsse. Im November dieses Jahres nun ist er endlich eröffnet worden und Brütting damit die Frage los: „Wann öffnet denn nun endlich der Steg?“

Streitthema Kliniken wird bleiben

Das aktuellste Thema Brüttings ist die Diskussion um die künftigen Klinikstandorte. Wenn auch die drei Oberbürgermeister aus Aalen, Ellwangen (Michael Dambacher) und Schwäbisch Gmünd (Richard Arnold) zuletzt versuchten, Einigkeit darzustellen, so sind die drei doch einige Male bei diversen Veranstaltungen aneinander geraten. Jeder kämpft hier für „seinen“ Standort, so auch Brütting für Aalen. Diese und viele weitere Diskussionen werden weitergehen, Brütting wird sie alle weiterhin begleiten und die „Aalener Nachrichten“ und die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ werden ihn weiter begleiten.

An dieser Stelle aber sagen beide Redaktionen unisono: Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag, Herr Oberbürgermeister Brütting - und stets gutes Gelingen bei all den Aufgaben in und rund um Aalen herum.