Die Erweiterung des Ostalb-Klinikums könnte deutlich günstiger werden: Das Architektenbüro Isin hat jetzt eine neue Berechnung vorgelegt, die nur noch von einem Drittel der Kosten für eine abgespeckte Version ausgeht.

Das Ostalb-Klinikum soll zum Regionalversorger im Kreis ausgebaut werden. Damit hat sich der Gemeinderat am Donnerstag nun endgültig für die sogenannte „Kombi-Lösung“ ausgesprochen und wandte sich damit zugleich gegen einen Neubau auf der „grünen Wiese“ im Bereich Essingen.

„Ökonomisch, ökologisch, logisch, genial“ und die am schnellsten umsetzbare Lösung: So beurteilten die Stadträte fraktionsübergreifend die Erweiterung des bestehenden Klinikums im Kälblesrain. Als Grundlage der Diskussion beriefen sie sich vor allem auf die neue Kostenschätzung von Isin-Architekten. Das Büro veranschlagt die Kosten für eine abgespeckte Version mit gut 600 Betten und deutlich weniger Parkplätzen auf knapp 370 Millionen Euro. Die Endera-Managementberatung hatte den Neubau auf der „grünen Wiese“ mit knapp 1,2 Milliarden Euro angegeben und die Kombi-Lösung am Ostalb-Klinikum auf gut 1,73 Milliarden geschätzt. OB Frederick Brütting und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle lobten die neue Version als „passendes und kluges Konzept“. Es sei für die Bürger im Ostalbkreis die beste Lösung, die man nun dem Kreistag vorschlagen will. Brütting sagte, man brauche im Ostalbkreis keine weitere neue Klinik.

Einstimmig schloss sich der Gemeinderat zudem einem Antrag der SPD-Stadtratsfraktion an. Er hat das Ziel, die Kinderklinik in Aalen und in Mutlangen und eine „möglichst optimale medizinische Versorgung der Kinder und Jugendlichen im Ost-albkreis“ zu erhalten.