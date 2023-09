Aalens Fahrradhändler laufen Sturm gegen B.O.C.

Bei Aalens angestammten Fahrradhändlern stehen die Zeichen auf Sturm: Sie wehren sich massiv gegen die geplante Ansiedlung eines Fahrradmarkts des Unternehmens B.O.C. (Bike & Qoutdoor Company) auf einem Teil der Fläche des BayWa Bau– und Gartenmarkts an der Gartenstraße. Mit dem Beschluss der hierfür notwendigen Bebauungsplanänderung hatte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause dafür grünes Licht gegeben. Jetzt haben die Aalener Fahrradhändler einen Einspruch gegen die Auswirkungsanalyse zu der B.O.C.-Ansiedlung formuliert, auf der die positive Beschlussempfehlung der Stadt an den Gemeinderat fußte. Der Einspruch ist inzwischen Oberbürgermeister Frederick Brütting und dem Gemeinderat zugeleitet worden. Aalens Fahrradhändler zweifeln darin die in der Analyse aufgeführten Zahlen erheblich an. Außerdem fürchten sie um die Existenz ihrer Unternehmen und die Zukunft vieler ihrer Mitarbeiter, weil die geplante B.O.C.-Ansiedlung in der aktuellen kritischen Lage, in der sich die Branche nach dem Boom während der Corona–Pandemie befinde, zur absoluten Unzeit komme.

„In der Analyse stecken so gravierende Fehler, dass wir diese nicht als seriöses Dokument wahrnehmen können, sondern als bewussten Täuschungsversuch“, heißt es am Anfang des Einspruchs, den Matthias Ilg („Rundum der Fahrradladen“ in Wasseralfingen), Michael Haubner („Rad und Tat“ in Aalen), Bobby und Benedikt Krapp (Sportbörse Aalen), Fabian Benesch („Aalener Radhaus“/Radsport Gaiser), Stephan Stütz (Rad und Sport Stütz ) sowie Mehmet Sarioglu und Rebecca Flechsler („Mehmets Fahrradservice“ in Oberalfingen) unterzeichnet haben. In einem Pressegespräch haben am Mittwoch Ilg, Haubner, Krapp, Sarioglu und Flechsler ihre massive Kritik erläutert und untermauert.

Zum Hintergrund: Das Unternehmen „Hellweg Die Profi–Baumärkte“ mit Sitz in Dortmund, das auch 53 Bau– und Gartenmärkte des Schwesterunternehmens BayWa Bau & Garten steuert, will in der dem Aalener Unternehmen Scholz Immobilien gehörenden, bisher vollständig durch den BayWa–Markt bespielten Immobilie im Aal–Caree in der Gartenstraße 103 einen Fahrradfachmarkt des Filialisten B.O.C. mit etwa 1770 Quadratmetern Verkaufsfläche einmieten und den Baumarkt entsprechend um rund 2400 Quadratmeter Fläche verkleinern. Die Zahlen stammen aus der Gemeinderatsvorlage. Die dort zitierte und im Anhang beigefügte Auswirkungsanalyse hat das Münchner Handelsberatungsunternehmen BBE im Auftrag von Hellweg erstellt. Das Büro Acocella, von dem auch die bis heute gültige Aalener Einzelhandelskonzeption stammt, hat das Gutachten gegengeprüft. Im Endeffekt kommt die BBE–Analyse zu der Auffassung, dass durch die B.O.C.-Ansiedlung keine negativen Auswirkungen auf den Aalener Bestandseinzelhandel zu erwarten seien.

Was dessen Vertreter schlichtweg für falsch halten. Das Gutachten, so sagt Bobby Krapp, sei ein von B.O.C. bestelltes, weshalb es die Auswirkungen völlig beschönige. Für Matthias Ilg sind die Zahlen, auf denen die Analyse basiert, absolut unzutreffend. So werde bei der Berechnung des Umsatzes ein Wert von 2020 Euro je Quadratmeter zugrunde gelegt. Der Branchenverband VDZ hingegen setze diesen Wert deutlich höher an. So habe dieser 2019, also noch vor Corona, bereits mit 2910 Euro je Quadratmeter gerechnet. In der Boomzeit 2021 seien es dann sogar 4881 Euro gewesen. Offenbar, so Ilg, sei das Gutachten darauf ausgelegt, dass die Relevanzschwelle für Verdrängung von 20 Prozent nicht überschritten werde.

Michael Haubner verweist darauf, dass in einem Umkreis von 15 Kilometern um Aalen etwa 100 Familien vom Fahrradhandel lebten. Allein in Aalen direkt seien es 40 bis 50. Würde B.O.C. nach Aalen kommen, sieht Haubner rund 40 Beschäftigte bei den hiesigen Fahrradhändlern und deren Familien in ihrer Existenz bedroht. Haubner verweist auch darauf, dass er in den Standort seines Unternehmens eigentlich rund eine Million Euro investieren wolle und dafür genehmigte Baupläne in der Schublade habe. Angesichts der drohenden B.O.C.-Ansiedlung werde er darauf vorerst aber verzichten. Und auch Bobby Krapp ist stinksauer, weil das Acocella–Gutachten bis heute angestammte Aalener Unternehmen in seiner Entwicklung beeinträchtige, im Falle B.O.C., für ihn mitten in der Stadt, aber nun plötzlich mit einem ganz anderen Maß gemessen werde. Und die Aalener Radhändler im Vorfeld darüber überhaupt nicht informiert worden seien, sondern von den B.O.C.-Plänen aus der Zeitung erfahren hätten.

Die aktuelle Situation des Fahrradhandels beschreiben dessen Vertreter so: Nach Lieferengpässen im Corona–Boom überschwemmten die Hersteller die Händler derzeit mit Ware, deren Verkauf aber nun zunehmend schwieriger werde, weil eine gewisse Marktsättigung eingetreten sei. Luft verschaffe Filialisten wie B.O.C., der massiv auch im Online–Handel tätig sei, hierbei ein weiterer Standort, den man danach aber auch ganz schnell wieder schließen könne. Weshalb Krapp bezweifelt, dass B.O.C. dauerhaft in Aalen bleiben werde. Zuvor, so fürchtet er, werde das Unternehmen aber noch mehr von der BayWa–Fläche haben wollen.